Alle Augen waren auf den Aufstiegsshowdown in der Regionalliga West gerichtet, aber auch der Abstiegskampf war am Samstagnachmittag in vollem Gange.

Der viertletzte Spieltag in der Regionalliga West wurde mit Spannung erwartet. Die Frage, die über allem stand, war: Schafft Preußen Münster beim Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf den frühzeitigen Aufstieg in die 3. Liga?

Die Antwort lautete: Ja! Durch den 2:0-Erfolg war der Meistertitel in trockenen Tüchern.

Der erste Verfolger Borussia Mönchengladbach II kam gegen den 1. FC Köln II nicht über ein 2:2-Remis hinaus. In der Schlussphase sahen noch Phil Beckhoff und Per Lockl auf Gladbacher Seite jeweils die Rote Karte. Durch das Remis verteidigten die jungen Fohlen jedoch Platz zwei.

Auch im Abstiegskampf ging es an diesem 31. Spieltag heiß her. Die SG Wattenscheid hatte den bereits feststehenden Absteiger 1. FC Kaan-Marienborn zu Gast und der 1. FC Bocholt spielte zuhause gegen den formstarken SV Rödinghausen.

Wattenscheid kassiert Klatsche - WSV siegt

Für die SGW endete der Nachmittag mit einer Enttäuschung. Wattenscheid verlor in einem intensiven, lange abwechslungsreichen Spiel mit 2:5. Ab der 54. Minute spielte die SGW nach einer Roten Karte gegen Marvin Schurig in Unterzahl und konnte die Klatsche letztendlich nicht verhindern. Es war die zehnte (!) Niederlage in 2023. Damit taumelt der Aufsteiger dem direkten Wiederabstieg in die Oberliga Westfalen entgegen.

Bocholt erkämpfte sich dagegen durch einen späten Malek Fakhro-Treffer ein 1:1-Remis gegen Rödinghausen.

In den beiden anderen Partien ging es dann zumindest tabellarisch um nicht mehr viel. Der SV Lippstadt trennte sich in der Liebelt-Arena 1:1-Unentschieden gegen Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV wollte gegen den 1. FC Düren den Platz in der Spitzengruppe festigen.

Dieses Vorhaben gelang. Trotz 0:1-Rückstand siegte der WSV mit 3:1. Alle drei Treffer der Wuppertaler fielen in der Schlussviertelstunde. Diese Partie fand im Stadion Niederrhein statt - der Heimstätte von Rot-Weiß Oberhausen.