1. FC Bocholt: Verbleib oder Abschied? Das sagt der 14-Tore-Mann zu seiner Zukunft

Der 1. FC Bocholt hat schon sechs Abgänge zu verzeichnen. Ein Top-Mann hingegen wird wohl bleiben - Stand heute.

Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck), Andre Bugla (Blau-Weiß Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen) und Florian Abel (Ziel unbekannt) werden den 1. FC Bocholt verlassen.

Im Umfeld des Regionalligisten fragen sich die Fans, ob der 1. FC nach den Leistungsträgern wie Hanraths, Platzek oder Grund einen weiteren Stammspieler verlieren wird - wie zum Beispiel Malek Fakhro.

Der Stürmer erzielte 14 Tore in 27 Einsätzen und dürfte auch Begehrlichkeiten wecken. Jedoch besitzt er einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Dass das aber nicht immer viel bedeutet, bewiesen auch Platzek und Grund, die ursprünglich auch bis zum 30. Juni 2024 an Bocholt gebunden waren.

"Bei mir sieht das anders aus", berichtet Fakhro gegenüber RevierSport. "Ich wäre im Abstiegsfall ablösefrei, ansonsten müsste man für mich eine Ablösesumme bezahlen. Aber an ein Abstiegsszenario denke ich überhaupt nicht. Ich will auch nicht weg. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin dem Verein dankbar, dass er mir damals die Hand gereicht und mich aus Lübeck ins Ruhrgebiet zurückgeholt hat. Ich versuche das Vertrauen mit Leistungen zurückzuzahlen."

Nach unseren Informationen beträgt die festgeschrieben Ablösesumme für den 25-Jährigen gerade einmal 5000 Euro - eigentlich kein Hindernis für einen Interessenten. Doch: Diese Ablöse gilt nur im Falle eines Wechsel in die 3. Liga. In der Regionalliga ist Fakhro so oder so bis 2024 gebunden.

Diese Spielklasse heißt es für den 1. FC Bocholt in den letzten vier Spielen auch zu halten. "Ich bin da guter Dinge. Ich denke, dass wir einen Sieg benötigen, dann dürften wir so gut wie durch sein. Das sollte uns gelingen. Falls nicht, dann hätten wir den Klassenerhalt auch nicht verdient", betont der Angreifer.