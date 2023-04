Preußen Münster: Grote verärgert: „Vielleicht waren wir mit dem Kopf schon beim Wochenende“

Der SC Preußen Münster zeigte beim 3:3-Unentschieden gegen den 1. FC Kaan-Marienborn ungewohnte Fehler in der Defensive. Dennis Grote ärgerte sich über die Gegentore.

Die Drittliga-Rückkehr des SC Preußen Münster ist nur noch eine Frage der Zeit. Trotz des 3:3-Unentschieden beim 1. FC Kaan-Marienborn könnte der langersehnte Aufstieg am kommenden Wochenende perfekt werden. Mit zwei Punkten mehr auf dem Konto hätte es jedoch sicher aus eigener Kraft gelingen können.

Preußen-Leader Dennis Grote ärgerte sich über die defensive Instabilität gegen die Käner: „Wenn du auswärts drei Tore schießt, dann müssen gerade wir dieses Spiel gewinnen. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass wir auf fremdem Platz viele Gegentore kassieren. Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Offensiv haben wir zwar viele Flanken geschlagen, klare Chancen waren allerdings nur selten dabei.“

Die Unaufmerksamkeiten in der Münsteraner Defensivreihe wusste das Überraschungsteam der laufenden Regionalliga West-Saison eiskalt zu bestrafen. Haben die Adlerträger das Gastspiel im Siegerland etwa zu sehr auf die leichte Kappe genommen?

Grote: „Vielleicht waren wir mit dem Kopf schon beim Wochenende und dachten, dass wir die drei Punkte einfach so mitnehmen könnten. Dafür haben wir dann, gerade in der ersten Halbzeit, die Quittung bekommen.“

Knallen die Sektkorken trotzdem am Wochenende?

Am Samstag ist Fortuna Düsseldorf II zu Gast an der Hammer Straße (22.04.,14 Uhr). Lehnt der Westdeutsche Fußballverband bis dahin den Einspruch des 1. FC Düren ab oder die Fohlen-Reserve gewinnt nicht im Parallelspiel gegen den 1. FC Köln II, könnten die Sektkorken bei einem dementsprechenden Preußen-Resultat knallen.

Grote zur aktuellen Gefühlslage: „In den nächsten drei Tagen kann grundsätzlich viel passieren. Je nachdem was bis zum Wochenende mit dem Einspruch von Düren passiert. Unter dem Strich hätten wir es am Samstag schon gerne in der eigenen Hand gehabt, aber es ist nun mal kein Wunschkonzert. Wir nehmen es jetzt so wie es kommt.“





Gegen die Zweitvertretung der Düsseldorfer erwartet die Adlerträger ein rappelvolles Preußen-Stadion. Durch die Freigabe des Gästeblocks für Heimfans können nun insgesamt 12.994 Zuschauer ins Stadion. Grote hält die Erwartungen hoch und appelliert an die Mannschaft: „Die Fans können von uns erwarten, dass wir alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Das zeichnet uns schon die ganze Saison aus. Dafür müssen wir aber definitiv wieder besser verteidigen.“