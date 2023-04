Preußen Münster: Aufstieg gegen Düsseldorf fix? Gästeblock wird zum Heimbereich

Preußen Münster muss weiter auf den Aufstieg warten. Am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II könnte es soweit sein. Es dürfen mehr Fans in Stadion.

Der Zeitpunkt des Aufstiegs von Preußen Münster bleibt weiterhin offen. Dass es schon am Mittwoch mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaan-Marienborn soweit sein wird, ist eher unwahrscheinlich.

Das wäre nur der Fall, wenn der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) bis zum Anpfiff den Einspruch des 1. FC Düren gegen die Spielwertung aus dem abgesagten Spiel gegen Münster (2:0 für Preußen) abschmettert. Die Dürener hatten gegenüber RS angekündigt, ihren Protest im Laufe des Montags offiziell einzureichen.

Am liebsten wäre dem SCP ohnehin, den Sprung in die 3. Liga auf dem Rasen klarzumachen - vor eigenem Publikum. Diese Chance bietet sich am kommenden Samstag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (14 Uhr, RS-Liveticker), falls der Verband nicht zuvor Münster die drei Punkte aus dem Düren-Spiel zuspricht.

Voraussetzung: Münster siegt am Mittwoch bei Kaan-Marienborn. Dann wäre das Team von Trainer Sascha Hildmann mit zwei weiteren Punkten aus den letzten Saisonspielen nicht mehr für Verfolger Borussia Mönchengladbach II einzuholen.

Preußen Münster: Noch rund 2000 Karten für Samstag erhältlich

Gelingt das schon gegen Düsseldorfs U23, können wohl mehr Münsteraner Fans dabei sein als bei den folgenden zwei Heimspielen. Denn wie der Verein am Montag mitteilte, wurde für das Duell mit der Fortuna auch der Gästeblock des Preußenstadions für Fans der Adlerträger freigegeben.

Dadurch sind 680 weitere Stehplatz-Karten verfügbar. Insgesamt können am Samstag 12.994 Zuschauer ins Stadion. Während die Haupttribüne bereits ausverkauft ist, sind Klubangaben zufolge noch rund 2000 Stehplatzkarten erhältlich.