Preußen Münster: Freude über Gladbach-Sieg - wann wird der Aufstieg offiziell?

Der Aufstieg von Preußen Münster in die 3. Liga wurde vertragt. Am kommenden Wochenende könnte es soweit sein - unter Umständen auch schon am Mittwoch.

Ursprünglich hätte es schon an diesem Samstag so weit sein können. Doch Preußen Münster muss sich weiter gedulden, ehe der Aufstieg in die 3. Liga offiziell feststeht.

Das wäre aber auch ungeachtet der Posse um die Absage des Gastspiels beim 1. FC Düren der Fall gewesen. Denn Verfolger Borussia Mönchengladbach besiegte am Samstag den SV Straelen mit 2:1 und kann den SCP rechnerisch weiterhin noch einholen.

In Münster wurde der Sieg des Verfolgers gar mit Freude zur Kenntnis genommen. "Durch den Gladbacher 2:1-Sieg in Straelen haben wir weiter die Chance, die Meisterschaft auf dem Platz zu entscheiden - So wie es sein soll", twitterten die Adlerträger am Nachmittag.

Unter Umständen schon am kommenden Mittwoch. Dann steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaan-Marienborn an. Dieser Fall ist eher unwahrscheinlich. Denn dafür müsste der 1. FC Düren vor Münsters Spiel bei Kaan-Marienborn erklären, dass er keinen Einspruch gegen die 2:0-Wertung der am Samstag abgesagten Partie zugunsten Münsters einlegen wird. Ab Montag haben die Dürener drei Tage Zeit, die Wertung des Verbandes anzufechten.

Unabhängig davon: Gewinnt Münster am Mittwoch, kann der Aufstieg mit einem weiteren Sieg am kommenden Samstag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf perfekt gemacht werden - und zwar aus eigener Kraft.

Dann hätten die Preußen nämlich mindestens elf Punkte Vorsprung auf Gladbach - das wäre für die U23 der Borussen bei drei ausstehenden Partien nicht mehr aufzuholen.