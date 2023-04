Big-Points für Ahlen - so bewertet Markus Kaya die Lage im Abstiegskampf

Rot Weiss Ahlen gewann mit 4:2 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga West und sammelte so Big-Points im Abstiegskampf.

Rot Weiss Ahlen fuhr im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaan-Marienborn Big-Points im Abstiegskampf ein. 4:2 hieß es nach 90 Minuten.

Die Ahlener starteten stark in die Partie und gingen schon in der 5. Minute durch Andre Dej in Führung. Bis zur Halbzeit blieb es dann auch bei dem Spielstand.

Trainer Markus Kaya war mit der Leistung in der ersten Halbzeit aber nicht in allen Punkten einverstanden: „Die Jungs haben den Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir waren von der ersten Minute an sehr griffig und standen gut gegen den Ball. Wir machen früh die Führung, müssen dann zur Halbzeit aber schon viel höher führen, im Abschluss haben wir nicht gut performt.“

In der zweiten Hälfte gab es dann ein Tor-Spektakel. Erst erzielte Daniel Waldrich das 1:1 (60.), doch Jan Holldack schoss in derselben Minute zur erneuten Führung ein. Zwei Minuten später schoss Holldack dann sein zweites Tor des Tages. Aber das war es noch nicht. Denn erst kam Marienborn durch Lukas Scepanik zurück (75.), ehe Holldack seinen Hattrick perfekt machte und den Sieg sicherte (82.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir zwei unnötige Gegentore kassiert. Wir sind dann nochmal unter Druck geraten, aber haben nach dem Anschlusstreffer auch schnell das 4:2 erzielt. Wenn ich meinen Jungs einen Vorwurf machen kann, dann, dass sie Kaan-Marienborn zu lange im Spiel gehalten haben“, zeigte sich Kaya auch mit Halbzeit zwei nicht vollends zufrieden.

Der Mann des Tages war ganz sicher Jan Holldack mit seinem Hattrick, besonders hervorheben wollte Kaya seinen besten Torschützen aber nicht: „Wir haben ihn vorne in die Spitze gestellt, damit er sich auf die Offensive konzentrieren konnte. Dass er einen guten Abschluss hat ist bekannt und er hat der Mannschaft sicherlich den Sieg beschert, aber es war eine tolle Leistung vom gesamten Team.“

Ahlen kann sich durch den Sieg von Wattenscheid absetzen, das gleichzeitig 0:3 gegen Schalke II verlor. Sollte kein West-Verein aus der 3. Liga absteigen, hätten die Ahlener nun fünf Punkte Vorsprung auf die Wattenscheider, die dann auf dem ersten Abstiegsrang stehen würden. Je nach Urteil aus dem Spiel Wattenscheid gegen Köln II könnte der Vorsprung auch noch auf acht Punkte anwachsen.

Für Kaya aber noch kein Grund für voreilige Freudensprünge: „Wir wünschen Essen und Duisburg natürlich einen Sieg am Sonntag und schauen dort ganz genau hin. So lange der Verband sich bei Wattenscheid noch nicht entschieden hat, gehe ich erstmal von fünf Punkten aus. Aber auch das ist schon mal eine gute Sache.“