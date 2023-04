Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat den Vertrag eines Innenverteidigertalents verlängert. Aldin Dervisevic bleibt auch eine fünfte Spielzeit am Tivoli.

Alemannia Aachen hat den Vertrag von Aldin Dervisevic verlängert. Das gab der Regionalligist am Freitag bekannt. Der Innenverteidiger geht 2023/2024 somit in seine fünfte Saison am Tivoli.

„Aldin ist ein junger Spieler, der im letzten halben Jahr sehr gereift ist. Durch seine sehr gute fußballerische Ausbildung sucht er häufig spielerische Lösungen und zeigt auch im Spielaufbau seine Stärken. Wir sehen in ihm noch großes Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, Aldin hier bei der Alemannia halten zu können“, sagte Geschäftsführer Sascha Eller.

Das Vertrauen der Verantwortlichen zeigt mir, dass ich mich hier bestmöglich weiterentwickeln kann und wir zusammen etwas erreichen können Aldin Dervisevic

Dervisevic, der in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet wurde, wechselte 2019 von Viktoria Köln in die U19 von Alemannia Aachen. 2020 folgte der Durchbruch in der ersten Mannschaft.

„Ich freue mich sehr, auch zukünftig für die Alemannia zu spielen. Es macht mir einen riesigen Spaß Woche für Woche vor so vielen Fans zu spielen. Das Vertrauen der Verantwortlichen zeigt mir, dass ich mich hier bestmöglich weiterentwickeln kann und wir zusammen etwas erreichen können“, betonte Dervisevic, der in der laufenden Saison 18-mal in der Regionalliga West und driemal im Mittelrheinpokal zum Einsatz kam.

Die Kaderplanungen von Alemannia Aachen schreiten voran. Bereits zuvor hatte der Tabellensechste der Regionalliga West sechs Neuzugänge für die Saison 2023/2024 bekannt geben können: Sascha Marquet (Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren) und Robin Afamefuna (RW Koblenz). Darüber hinaus haben acht Spieler aus dem aktuellen Kader, darunter nun auch Dervisevic, einen Vertrag für die nächste Spielzeit.