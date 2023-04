Noch ein Rückkehrer für Alemannia Aachen - schon der sechste Neuzugang

Alemannia Aachen hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Es handelt sich erneut um einen Rückkehrer.

Mit Blick auf die Personalplanungen für die kommende Saison drückt Alemannia Aachen weiterhin aufs Gas.

Am Karfreitag verkündete der West-Regionalligist den bereits sechsten Neuzugang für die kommende Saison. Und genau wie tags zuvor bei Marc Brasnic handelt es sich erneut um einen Rückkehrer. So wird Sascha Marquet ab dem Sommer wieder am Tivoli auflaufen.

Der 33-Jährige kommt von Fortuna Köln. Für den Ligakonkurrenten der Aachener erzielte Marquet in der laufenden Saison acht Tore. Der flexibel einsetzbare Offensivmann stand bereits zwischen 20144 und 2014 bei der Alemannia unter Vertrag und kam in der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und im DFB-Pokal zum insgesamt 62 Einsätzen für die Profis des TSV.

"Sascha ist ein Spieler mit viel Erfahrung, mit einer sehr guten Übersicht sowie einem starken Kopfballspiel und ist darüber hinaus auch in dieser Saison bei einem starken Ligakonkurrenten Leistungsträger", wird Geschäftsführer Sascha Eller zum Transfer zitiert. "Offensiv kann er sowohl auf den zentralen Positionen aber auch auf den Außen eingesetzt werden. Die Gespräche mit Sascha haben gezeigt, wie sehr er darauf brennt, wieder für die Alemannia zu spielen."





Nach seinem ersten Engagement in Aachen spielte Marquet neben Fortuna Köln für den TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest. Nun freut sich der gebürtige Leverkusener "riesig, an den Tivoli zurückzukehren. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken und hatte trotz zweier Abstiege eine tolle Zeit in Aachen. In meinen Gedanken stand seit dem Abgang immer fest, eines Tages wieder bei der Alemannia zu spielen. Man merkt, dass sich hier etwas entwickelt und ich brenne dafür, den Verein bei seinem Vorhaben zu unterstützen."

Neben Marquet hatte die Alemannia bereits Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren) und Robin Afamefuna (RW Koblenz) verpflichtet. Zudem haben sieben Spieler aus dem aktuellen Kader einen Vertrag für die nächste Spielzeit.