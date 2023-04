Regionalliga: Torwartwechsel bei der U23 des FC Schalke - das ist der Grund

Gegen eine mit Profis gespickte U23 von Fortuna Düsseldorf muss der Schalke-Nachwuchs eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Ein Lichtblick war Debütant Justin Treichel.

Vor den Augen von Thomas Reis und Mike Büskens verlor die U23 des FC Schalke 04 mit 0:2 gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung. Auch die starken Paraden von Torwart-Talent Justin Treichel, der sogar einen Elfmeter hielt, konnten die Niederlage nicht verhindern.

S04-Trainer Jakob Fimpel war nach der Partie entsprechend bedient. "Wir haben uns einfach nicht clever angestellt. Wenn man Spiele gewinnen will, muss man vorne zielstrebig Tore machen. Aber wir spielen zu viel drumherum. Die Mannschaft war bemüht ohne Ende, das kann man ihr nicht absprechen. Aber ohne Konsequenz nach vorne und dann kann man nicht treffen. Wir haben viel investiert für ganz, ganz wenig Ertrag", analysierte der 34-Jährige.

Besonders lobte er trotz der Niederlage seine beiden Keeper, Regionalliga-Debütant Justin Treichel, aber auch die Nummer eins der letzten Spiele, Radomir Novakovic. "Der Torwart-Wechsel hatte keine Leistungsgründe, ganz im Gegenteil, Radomir Novakovic hat in den letzten Spielen richtig gut gehalten."

Warum er den Tausch trotzdem vornahm: "Rado fällt aus der Altersgrenze heraus und wird uns deswegen am Saisonende verlassen. Ich wünsche ihm für die Zukunft aber, dass er eine gute Lösung für sich findet. Justin trainiert extrem gut. Er hat es sich verdient, dass wir jetzt den Wechsel machen. Wie er den Elfmeter pariert hat, das war klasse, das hat uns im Spiel gehalten", berichtet der Trainer.

Sein Debüt hatte Treichel sich trotzdem anders vorgestellt. "Es war bitter. Persönlich bin ich mit meiner Leistung zufrieden, aber natürlich stellt man sich ein anderes Resultat vor. Im Endeffekt haben wir zu viele Chancen vergeben und waren vorne nicht effektiv genug", analysierte der 20-Jährige.

Er verrät, dass er in den nächsten Partien wieder zwischen den Pfosten der Schalker U23 stehen wird. "Der Trainer hat mir schon gesagt, dass ich verdiensthalber jetzt einige Spiele bekommen werde. Aber dafür arbeitet man ja auch. Ich versuche so viele Begegnungen wie möglich zu machen - in dieser, aber natürlich auch in der nächsten Saison", kündigt Treichel an.

Während Fimpel auf der Torhüterposition also die Qual der Wahl hat, muss er auf zwei Feldspieler bei der Auswärtsfahrt nach Ahlen am nächsten Sonntag (14 Uhr) verzichten. Der frisch gebackene Kapitän Rufat Dadashov konnte bereits nach zehn Minuten nicht mehr weiterspielen und wurde mit einer Verletzung am Knöchel ausgewechselt. Zudem handelte Ibrahima Cissé sich in der Nachspielzeit Gelb-Rot ein und wird gesperrt fehlen.