Regionalliga: Gladbach II holt sechsten Sieg in Folge - Münster muss für Aufstieg weiter punkten

Borussia Mönchengladbach etabliert sich weiter als zweitstärkstes Team in der Regionalliga West. Gegen Alemannia Aachen gewannen die Borussen 3:1.

Verfolger Borussia Mönchengladbach II hat den Spielausfall von Preußen Münster am Samstag optimal genutzt und den vermutlichen Aufstieg des Spitzenreiters weiter nach hinten verschoben. Gegen Alemannia Aachen gewannen die Fohlen mit 3:1 (1:1) und bauten ihre Siegesserie auf sechs Partien aus.

Die Alemannia hingegen wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Dabei hatten die Aachener in den starken Beginn der Borussen hinein etwas überraschend die 1:0-Führung durch Frederic Baum (35.) erzielt. Doch noch vor der Halbzeit sorgte Semir Telalovic (41.) für den mehr als verdienten Ausgleich.

Im zweiten Durchgang waren es dann die Gladbacher, die zuerst trafen und das Spiel in ihre Richtung kippen ließen. Steffen Meuer (54.) traf nach einem langen Zuspiel zunächst noch Aluminium, verwertete dann aber den eigenen Nachschuss. In der 64. Minute legte der eingewechselte Phil Beckhoff das 3:1 nach - die Entscheidung.

Mit dem Dreier rücken die Gladbacher vorübergehend auf "nur" acht Punkte an Platz eins und Preußen Münster heran, der Primus hat allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Die Aachener fallen zwar auf Platz acht zurück, liegen jedoch nur einen Zähler hinter Platz vier.

Alemannia Aachen will am kommenden Wochenende am Samstag (8. April, 14 Uhr) gegen Schlusslicht SV Straelen die kleine Sieglosserie beenden, am Sonntag ist die Gladbacher U23 dann bei Fortuna Köln gefordert, um den Siegeslauf weiter fortzusetzen.