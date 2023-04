SG Wattenscheid 09: "Über dieser Niederlage steht mein Name"

Die SG Wattenscheid 09 erwischte einen gebrauchten Samstag in Lippstadt. Beim SV 08 kassierte der Aufsteiger eine 0:4-Pleite.

Christian Britscho, Trainer der SG Wattenscheid 09, hatte nach dem Spiel seine Analyse mit folgenden Worten begonnen: "Glückwunsch an Lippstadt zu einem absolut verdienten Sieg. Da gibt es keine zwei Meinungen."

Britscho hatte auch gesehen, dass seine Mannschaft beim 0:4 nahezu chancenlos war. Zumindest an diesem Tag.

"Kilian Neufeld hat uns in der ersten Halbzeit noch im Spiel gehalten. Der Gegner hat viele Chancen liegen gelassen. Ich habe gedacht, dass wir in Halbzeit zwei zurückkommen. In den ersten Minuten hatten wir dann zwei gute Möglichkeiten. Aber mit dem Vergeben dieser beiden Chancen war auch jegliche Chance für uns an diesem Tag beendet", sagte Britscho weiter.

Der 53-Jährige wollte auch überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen und betonte: "Wir sind nach dem 0:2 und 0:3 teilweise vorgeführt worden. Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der uns überlegen war. Das muss man dann auch einfach mal anerkennen."

SV Lippstadt: Balkenhoff - Allmeroth, Möller, Halbauer (69. Wagner), Matter, Mika (83. Neugebauer), Sprekelmeyer, Lee (78. Ortmann), Ufuk, Altun, Kaiser (76. Maier). Balkenhoff - Allmeroth, Möller, Halbauer (69. Wagner), Matter, Mika (83. Neugebauer), Sprekelmeyer, Lee (78. Ortmann), Ufuk, Altun, Kaiser (76. Maier). SG Wattenscheid 09: Neufeld - Sindermann, Lucas (80. Yanik), Casalino (67. Meier), Kaminski (25. Renke), Wiebel, Tunga, Britscho, Malcherek, Schurig (67. Yildiz), Knabe. Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli. Tore: 1:0 Halbauer (33.), 2:0 Matter (60.), 3:0 Mika (66.), 4:0 Lee (78.). Zuschauer: 606. Gelb-Rot: Lerche (68.).

Doch Britscho ist kein Typ Trainer, der mit dem Hammer kreist und seine Schützlinge kritisiert. Das tat er auch diesmal nicht. Vielmehr suchte er die Ursachen für die Pleite in Lippstadt bei sich und meinte: "Ich habe den Jungs im Kreis gesagt, dass ich diese Niederlage komplett auf meine Kappe nehme. Einmal wegen der Herangehensweise und zweitens, weil ich in der Halbzeit keine Wechsel vorgenommen habe. Über dieser Niederlage steht mein Name. Das nehme ich auf mich. Ich warne aber jeden Gegner davor, uns abzuschreiben. Wir werden am nächsten Samstag wieder um Punkte kämpfen."