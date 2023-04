1. FC Bocholt: Nullnummer beim Schlusslicht - "Waren mental angeknackst"

Der 1. FC Bocholt kam im Kellerduell gegen den designierten Absteiger SV Straelen nicht über ein torloses Remis hinaus.

Das Pokal-Spiel gegen Rot-Weiss Essen steckte den Akteuren des 1. FC Bocholt auch im Ligaspiel in Straelen (0:0) noch in den Knochen.

In Spiel eins nach dem irren Pokalfight im Halbfinale des Niederrheinpokals gegen Rot-Weiss Essen, das knapp im Elfmeterschießen verloren wurde, kam der 1. FC Bocholt gegen das Tabellenschlusslicht aus Straelen nicht über ein 0:0-Unetschieden hinaus.

"Es war das erwartet schwere Spiel. Nach den 120 Minuten am Dienstag gegen RWE war klar, dass wir hier kein Feuerwerk abbrennen können. Auch hat man schon gemerkt, dass wir mental ein bisschen angeknackst waren und der Kopf nicht so frei war wie sonst", erklärte Bocholt-Kapitän Tim Winking.

Am Ende konnte der FCB-Spielführer, der seit einem dreifachen Augen- und Jochbeinbruch im Spiel gegen den SV Rödinghausen mit Gesichtsmaske spielt, mit dem Remis leben: "Wir hatten den Rest der Woche viele Wunden lecken müssen, da einige Spieler angeschlagen waren. Dazu hatte Straelen nichts zu verlieren. Im Endeffekt können wir froh sein, dass wir einen Punkt mitgenommen haben."

SV Straelen: Paris – Päffgen, Schütte, Fionouke, Miyamoto – J. Munsters (60. Ndiaye), Yamada, Mata, N. Munsters (66. Yanagisawa) – Harouz, Dünnwald (60. Huijsman) Paris – Päffgen, Schütte, Fionouke, Miyamoto – J. Munsters (60. Ndiaye), Yamada, Mata, N. Munsters (66. Yanagisawa) – Harouz, Dünnwald (60. Huijsman) 1. FC Bocholt: Wickl – Obst (74. Beckert), Hanraths, Winking, Windmüller (46. Voelcke) – Simoes Ribeiro, Fejzullahu, Stojanovic, Lorch – Bugla (46. Abel), Platzek Schiedsrichter: Lars Bramkamp Tore: keine Gelbe Karten: Fejzullahu Zuschauer: 430

Durch die Punkteteilung bleiben die West-Münsterländer in der Tabelle auf dem 15. Rang und verpassten es im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut zu machen. Da aber auch die Konkurrenz um RW Ahlen und Wattenscheid 09 keine Punkte holte, bleibt im Tabellenkeller vorerst alles beim Alten.

Darauf angesprochen unterstrich Winking, dass die Ergebnisse der anderen Mannschaften oder auch der Rückzug von Kaan-Marienborn und die Ergebnisse von Dortmund II in der 3. Liga auf der Zielgeraden der Saison ausgeblendet werden müssen: „Wir haben in den letzten Wochen viel darüber geredet, was so Drumherum passiert. Aber das wichtigste muss jetzt erstmal sein, dass wir uns voll und ganz auf uns konzentrieren. Wir haben jetzt noch sechs Spiele, die sehr schwer werden. Da wollen wir so viele Punkte wie möglich holen, damit wir in der Liga bleiben. Da ist es auch komplett egal, was die anderen machen, oder wer vielleicht aus der dritten Liga absteigt. Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen und dafür müssen wir Punkte holen.“

Nach der punktlosen Englischen Woche und dem Ausscheiden aus dem Niederrheinpokal wartet am nächsten Wochenende dann ein weiteres Kellerduell gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf den 1. FC Bocholt.

Zuhause empfangen Winking und Co. dann die U21 des 1. FC Köln. Nach sechs sieglosen Partien in Serie hofft der FCB-Kapitän dann wieder auf einen Dreier. Aber damit das gelingt ist sich Winking sicher: „Insgesamt brauchen wir nächste Woche eine deutliche Leistungssteigerung, um gegen Köln drei Punkte holen zu können.“