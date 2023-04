Am 28. Spieltag der Regionalliga West gewann der FC Schalke 04 II nach sechs Spielen ohne Sieg mit 1:0 (1:0) gegen den Wuppertaler SV. Schalkes Toptorjäger erzielte seinen zehnten Saisontreffer.

Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 kann also doch noch gewinnen. Am 28. Spieltag der Regionalliga West gewann Schalke II vor 320 Zuschauern im Parkstadion mit 1:0 (1:0) gegen den Wuppertaler SV.

Torjäger Rufat Dadashov erzielte das Tor des Abends und führt mit nunmehr zehn erzielten Saisontoren weiterhin die interne Torjägerliste bei den Knappen an. In der 38. Spielminute blieb Dadashov ganz cool vor WSV-Keeper Sebastian Patzler und schob den Ball überlegt in die untere linke Ecke.

Schalke II: Novakovic - van der Sloot, Schell, Boboy - Balouk (83. Flotho), Albutat, Kurt (65. Bokake Bolufe), Guzy, Kyerewaa (90. Tchadjobo) - Castelle (57. Sané), Dadashov Novakovic - van der Sloot, Schell, Boboy - Balouk (83. Flotho), Albutat, Kurt (65. Bokake Bolufe), Guzy, Kyerewaa (90. Tchadjobo) - Castelle (57. Sané), Dadashov WSV: Patzler - Salau, Pytlik, Henke - Montag (65. Stiepermann), Demming (79. Dal), Müller, Hanke, Peitz (79. Königs) - Hagemann, Güler (46. Prokoph) Tore: 1:0 Dadashov (38.) Schiedsrichter: David-Markus Koj Zuschauer: 320

Zwar drückten die Gäste aus Wuppertal besonders nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, jedoch verhinderte vor allem Radomir Novakovic im Tor von S04 mit gleich zwei starken Paraden gegen Schüsse aus der Distanz von Bastian Müller den Ausgleich.

Schalkes Trainer Jakob Fimpel sah trotz schwieriger Platzbedingungen ein aufopferungsvolles Spiel von beiden Mannschaften und freute sich nach dem Schlusspfiff über den ersten Dreier seit dem 21. Spieltag. Damals gewann der S04 mit 4:1 gegen den SV Rödinghausen.

„Beide Mannschaften haben das Spiel total gut angenommen. Es war ein richtig schnelles Spiel in beide Richtungen. Beide Mannschaften hatten Lust anzugreifen und bei beiden waren Räume da. Wir haben diese Räume einmal ein bisschen besser genutzt und machen dann ein richtig schönes Tor durch Dadashov, jedoch hätte das Spiel auch anders ausgehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir dann hinten alles richtig gut wegverteidigt und deshalb war der Erfolg auf keinen Fall unverdient”, bilanzierte Fimpel nach der Partie.





Schalke II will in der kommenden Woche nachlegen

Am kommenden Mittwoch wird die U23 von Fortuna Düsseldorf im Parkstadion in Gelsenkirchen zu Gast sein. Das Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Hinspiel ging mit 4:2 an Königsblau. Zuletzt trennte sich die Fortuna unter der Leitung von Trainer Nicolas Michaty mit 0:0 von Rot-Weiß Oberhausen.

Das Spiel hat der Mannschaft richtig viel Kraft gekostet. Am Mittwoch werden wir wieder volle Power geben und dann wollen wir Düsseldorf natürlich schlagen. Jakob Fimpel

Schalke-Trainer Fimpel will nach dem Erfolg gegen den Tabellendritten mit einem Sieg gegen Düsseldorf nachlegen. „Wir müssen nach dem Spiel gegen Wuppertal erstmal wieder Kraft tanken. Das Spiel hat der Mannschaft richtig viel Kraft gekostet. Am Mittwoch werden wir wieder volle Power geben und dann wollen wir Düsseldorf natürlich schlagen. Wir sind froh, dass wir zwei Heimspiele in Folge haben und danach folgt ein unangenehmes Spiel in Ahlen. Unser Fokus liegt jedoch derzeit voll auf dem kommenden Mittwoch”, erklärte Fimpel in Bezug auf die nächsten Partien.