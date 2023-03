Alemannia Aachen: Auch der Pechvogel verlängert - 8 Mann für 2023/2024 fix

Alemannia Aachen hat die Spielpause am vergangenen Wochenende in der Regionalliga genutzt, um einen weiteren Spieler für die neue Saison klarzumachen.

Alemannia Aachen und Lars Oeßwein setzen die Zusammenarbeit fort – der 25-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Seit Anfang Dezember laboriert der Linksverteidiger an einem Kreuzbandriss, den er sich beim Ligaspiel gegen den 1. FC Düren zugezogen hat. Seitdem arbeitet er in der Reha an seinem Comeback.

"Lars hat bis zu seinem Kreuzbandriss eine gute Saison gespielt und war fester Bestandteil der Mannschaft. Für uns war klar, dass die Zusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung nicht durch so eine Verletzung beendet werden sollen, da wir von den Qualitäten von Lars überzeugt sind. Deswegen haben wir uns schnell dazu entschieden, den Vertrag mit Lars zu verlängern", erklärt Alemannia Aachens Geschäftsführer Sascha Eller.

Oeßwein wechselte im Sommer 2021 von der Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern zur Alemannia nach Aachen. Nachdem er in seiner ersten Saison lange mit Muskelverletzungen zu kämpfen hatte, entwickelte er sich in der laufenden Saison zum Stammspieler.

Acht Mann für 2023/2024 unter Vertrag: Mit Benjamin Hemcke (bis 2024 von Viktoria Köln ausgeliehen, Anm. d. Red), Franko Uzelac, Marcel Johnen, Vleron Statovci, Julian Schwermann, Frederic Baum, Lars Oeßwein und Bastian Müller (Wuppertaler SV) stehen acht Profis bei der Alemannia für die Saison 2023/2024 unter Vertrag.

Bis zum Kreuzbandriss wurde er in der Regionalliga in 17 Spielen eingesetzt, darüber hinaus schoss er im Mittelrheinpokal gegen Bergisch Gladbach sein erstes Pflichtspiel-Tor für die Alemannia.

Oeßwein: "Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen und die Möglichkeit, weiter hier bei der Alemannia spielen zu dürfen. Ich befinde mich aktuell in der Reha auf einem guten Weg und kann es kaum erwarten wieder auf dem Platz zu stehen. Ich werde weiterhin jeden Tag alles für mein Comeback geben, um wieder mit den vielen Fans im Rücken auf dem Tivoli auflaufen zu können!"