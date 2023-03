Fortuna Düsseldorf: 120-maliger Bundesliga-Profi unterstützt die U23 in Lippstadt

Am Samstag, 25. März (14 Uhr), steht für Fortuna Düsseldorf II das Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 an. Nico Michaty darf sich über Profi-Unterstützung freuen.

Nur eine der letzten neun Begegnungen konnte Fortuna Düsseldorf II für sich entscheiden. Kein Wunder, dass die U23 des Zweitligisten längst im Abstiegskampf der Regionalliga West angekommen ist.

Am Samstag (14 Uhr) peilt der dezimierte Kader von Nico Michaty beim SV Lippstadt einen Sieg an. Dass das nicht einfach wird, weiß auch der Düsseldorfer Fußballlehrer.

Nach zuvor sechs Ligaspielen in Folge ohne Sieg gewann der SVL mit 3:0 bei Rot Weiss Ahlen und beendete damit die Negativserie. "Mit dem Sieg haben sie sich etwas von den unteren Regionen abgesetzt. Lippstadt ist eine spielerisch gute Mannschaft, die auch durch eine unheimliche Geschlossenheit besticht", sagt Fortuna-II-Trainer Michaty.

Michaty ergänzt aber auch: "Wir wissen, dass jetzt ein wichtiges Spiel bevorsteht. Für uns wird es wichtig sein, alles reinzuhauen und mit hoher Überzeugung und Geschlossenheit ins Spiel zu gehen. Unser Ziel ist, was Zählbares mit nach Hause zu nehmen."

Und es gibt auch sehr gute Nachrichten für Michaty. Denn Profi-Trainer Daniel Thioune kündigte gegenüber der "Rheinischen Post" an, dass aufgrund der Länderspiel-Pause einige Fortuna-Profis bei der U23 spielen sollen. "Am Wochenende werden wir die U23 auch mal wieder bedienen können mit den Spielern, die bei uns wenig Spielzeit gesammelt haben", sagte Thioune.

Fortuna Düsseldorf II: Mit Gavory, Peterson und Ginczek?

Nach "RP"-Infos soll er sich hierbei um die Spieler Nicolas Gavory, Kristoffer Peterson und Daniel Ginczek handeln. Der Letztgenannte kam in der laufenden Zweitliga-Saison immerhin schon 14 Mal zum Einsatz. Der 31-jährige Stürmer Ginczek kommt auf satte 120 Spiele (29 Tore) in der 1. Bundesliga und 102 Partien (31 Treffer) in der 2. Bundesliga.

Und auch die Vita des Linksverteidigers Gavory kann sich sehen lassen. Der 28-Jährige kam in dieser Serie zu neun Profi-Einsätzen für die Fortuna und spielte auch schon in der 1. Liga in Belgien und den Niederlanden.

Da wäre noch der schwedische Flügelflitzer Peterson, der in der laufenden Spielzeit auf 21 Einsätze für Düsseldorf kommt und in seiner Karriere auch schon 74 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 130 Begegnungen in der niederländischen Eredivisie verbuchte.