Preußen Münster trifft am Samstag in der Regionalliga West auswärts auf den 1. FC Bocholt. Mit dabei: zwei Leistungsträger und eine Rekordkulisse.

3.276 Zuschauer werden am Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker) beim Münsterland-Duell zwischen dem 1. FC Bocholt und Preußen Münster erwartet. Damit ist die Bocholter Gigaset Arena quasi ausverkauft – Tageskassen wird es keine geben.

Ein Drittel der Zuschauer wird von den Gästen gestellt. "Unsere Fans werden auch dieses Spiel zum Heimspiel machen, da bin ich mir sicher", sagte im Vorfeld Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann.

Beim Duell zwischen Tabellenführer und Abstiegskandidat handelt es sich um ein Nachholspiel vom Dezember.

Damals musste die Partie witterungsbedingt abgesagt werden, auch der zweite Termin stand zwischenzeitlich etwas auf der Kippe: Am Donnerstag hatte die Stadt Bocholt alle Rasenplätze gesperrt – Stand Freitag scheint die Partie allerdings stattzufinden.

Preußen Münster: Zwei Leistungsträger sind zurück

Während es für Preußen Münster darum geht, den elften Sieg in Serie einzufahren und einen weiteren Schritt in Richtung 3. Liga zu machen, kämpft der 1. FC Bocholt auf Rang 14 um das Überleben in der Regionalliga West.

"Natürlich fahren wir mit breiter Brust nach Bocholt, aber das haben wir uns auch erarbeitet. Uns erwartet eine sehr kampfstarke Truppe, die sich wehrt und nie aufgibt. Das hat sie zuletzt beim 3:4 gegen Gladbach noch mal gezeigt. Darauf sind wir vorbereitet und wollen da gar keinen Zweifel aufkommen lassen. Wir wollen unser Spiel spielen, unser Ding durchziehen", sagte Hildmann, der zudem einen großes Augenmerk auf Ballbesitzphasen und Standardsituation legen wollte.

Unterstützung erhält der Trainer dabei aus dem Lazarett. Mit Max Schulze Niehues (Coronainfektion) und Simon Scherder (Oberschenkelprobleme) werden zwei Leistungsträger zurück in der Mannschaft erwartet. Thorben Deters winkt zumindest ein Platz im Kader.