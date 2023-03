Fortuna Düsseldorf II: Trotz jährlichem Abstiegskampf - diese neun Spieler machte Michaty zu Profis

Fortuna Düsseldorf II wehrte sich bis dato Jahr für Jahr erfolgreich gegen den Abstieg aus der Regionalliga West. Und noch mehr: in den letzten 18 Monaten schafften neun Spieler den Weg nach oben.

Für Fortuna Düsseldorf II läuft es aktuell nicht gut. Zehn Spieltage vor Schluss steht der Regionalliga-Nachwuchs des Zweitligisten auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga West.

"In diesem Jahr ist es eine besonders große Herausforderung in der Liga zu bleiben", sagt Nico Michaty.

Die Gründe liegen auf der Hand: Michaty hat ein großes Kader-Problem. Immer wieder muss er verletzte Spieler ersetzen oder seine Jungs zu den Profis abstellen. Das Letztere ist natürlich im Endeffekt der Sinn einer U23-Mannschaft. Aber: Zuletzt standen Michaty nur zehn Feldspieler in den Trainingseinheiten zur Verfügung.

"Wir sind personell schon sehr ausgedünnt, wollen aber auch nicht jammern. Es gilt noch enger zusammenzurücken und in den letzten zehn Spielen alles rauszuhauen, damit wir am Ende unser Ziel Klassenerhalt auch erreichen. Ich bin davon nach wie vor überzeugt", betont der Fußballlehrer vor dem Spiel am Samstag (18. März, 14 Uhr) gegen den 1. FC Kaan-Marienborn.

Michaty: "Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, die eine hervorragende Runde spielt."

Eine hervorragende Arbeit leistet auch der 49-Jährige in Düsseldorf. In den letzten 18 Monaten schafften es gleich neun Michaty-Schützlinge bei den Fortuna-Profis zu debütieren oder den Weg über Düsseldorf zu anderen Profiklubs zu gehen.

Diese neun Spieler schafften in den letzten 18 Monaten den Weg nach oben: Lex-Tyger Lobinger (1. FC Kaiserslautern), Phil Sieben (Roda Kerkrade), Tim Köther (1. FC Heidenheim), Takashi Uchino, Tim Oberdorf, Marcel Mansfeld, Tom Geerkens, Niko Vukancic, Jona Niemiec (alle Fortuna Düsseldorf).

Teamplayer Michaty sagt: "Die Jungs haben alle tolle Entwicklungen vollzogen. Das ist das Ergebnis unserer gemeinschaftlichen Arbeit." Gemeinsam will die Fortuna-Reserve auch dafür sorgen, dass die Düsseldorfer Zweitvertretung in 2023/2024 in der Regionalliga spielt und im Bestfall den nächsten Talenten auf dem Weg nach oben verhilft.