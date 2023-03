Regionalliga West: So sieht das Restprogramm im Abstiegskampf aus

In der Regionalliga West ist es im Tabellenkeller spannend. Für fast die Hälfte der Liga ist der Klassenerhalt gefährdet. So geht es im Tabellenkeller in den Saisonendspurt.

Der Aufstieg in der Regionalliga West ist Ligaprimus Preußen Münster kaum noch zu nehmen. Doch während an der Tabellenspitze nicht mehr viel Spannung zu erwarten ist, spitzt sich der Abstiegskampf Richtung Saisonendspurt weiter zu.

Am 26. Spieltag, an dem viele Partien ausfallen mussten, gab es gleich zwei direkte Duelle im Keller. Zunächst schlug der 1. FC Köln II am Freitagabend Rot Weiss Ahlen (3:0), ehe die SG Wattenscheid 09 am Samstag Schlusslicht SV Straelen 2:1 bezwang und ihren ersten Sieg im Jahr 2023 feiern durfte.

Während die Straelener ihren Frieden mit dem drohenden Abstieg in die Oberliga längst geschlossen haben, hat sich Wattenscheid im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Und will im direkten Duell mit der Kölner Reserve am kommenden 27. Spieltag den nächsten Sieg folgen lassen.

Von Tabellenplatz 10, den derzeit der SV Lippstadt belegt, bis zum ersten Abstiegsplatz sind es nur sechs Zähler. Die Ausgangslage im Abstiegskampf der Regionalliga West:

Acht ganze Spieltage stehen noch aus, dazu sind in den vergangenen Wochen einige Partien ausgefallen, sodass noch Nachholspiele ausstehen. Fortuna Düsseldorf II und der SC Wiedenbrück haben zwei Spiele weniger, Ahlen, Bocholt, Düren und Lippstadt haben alle noch ein Spiel in der Hinterhand. Hier ist das Restprogramm im Tabellenkeller im Überblick.

Platz 10: SV Lippstadt - 33 Punkte, 35:43 Torverhältnis (-8). Direkte Duelle gegen Düsseldorf II (Nachholspiel), Ahlen, Wattenscheid, Wiedenbrück, Bocholt und Köln II

Platz 11: 1. FC Düren - 29 Punkte, 29:45 Torverhältnis (-16). Direkte Duelle gegen Düsseldorf II, Ahlen, Wattenscheid und Wiedenbrück

Platz 12: SC Wiedenbrück - 28 Punkte, 31:28 Torverhältnis (+3). Direkte Duelle gegen Ahlen, Köln II, Lippstadt und Düren

Platz 13: 1. FC Bocholt - 28 Punkte, 35:50 Torverhältnis (-15). Direkte Duelle gegen Köln II und Lippstadt

Platz 14: 1. FC Köln II - 28 Punkte, 35:51 Torverhältnis (-16). Direkte Duelle gegen Wattenscheid, Wiedenbrück, Bocholt und Lippstadt

Platz 15: Fortuna Düsseldorf II - 27 Punkte, 37:47 Torverhältnis (-10). Direkte Duelle gegen Lippstadt (Nachholspiel), Düren und Wattenscheid.

Platz 16: Rot Weiss Ahlen - 23 Punkte, 40:54 Torverhältnis (-14). Direkte Duelle gegen Lippstadt, Wiedenbrück, Düren und Düsseldorf II

Platz 17: SG Wattenscheid 09 - 21 Punkte, 36:72 Torverhältnis (-36). Direkte Duelle gegen Köln II, Lippstadt, Düren und Düsseldorf II