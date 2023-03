Die Zweitvertretung des 1. FC Köln hatte am Freitagabend in der Regionalliga West leichtes Spiel mit Rot Weiss Ahlen.

In der Tabelle lagen sie vor dem Anpfiff ganz nah bei einander, am Ende war das Duell zwischen dem Tabellen-15. 1. FC Köln II und dem Tabellen-16. Rot Weiss Ahlen eine klare Angelegenheit. Die U21 der Domstädter setzte sich bequem mit 3:0 durch und konnte somit den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz verhindern.

Unter Temperaturen um den Gefrierpunkt und unangenehmem Schneeregen begannen die Gäste giftig. Doch schon bald nahmen die Kölner das Heft in die Hand. Nach einer viertel Stunde folgte bereits die Führung. Der aktive Pierre Nadjombe spielte auf Profi-Leihgabe Dimitrios Limnios, der Grieche flankte in die Mitte, wo Lukas Nottbeck am zweiten Pfosten per Kopf vollendete (15.).

Die U21 des FC war in der Folge das spielbestimmende Team. Insbesondere Limnios, der erst zum zweiten Mal in der Regionalliga West zum Einsatz kam, sorgte für viel Wirbel. Das 2:0 fiel jedoch ohne sein Mitwirken. Nach einem langen Ball von Lukas Nottbeck aus dem Mittelfeld, setzte sich Hendrik Mittelstädt im Laufduell durch und schloss im langen Eck zum 2:0 ab (45.).

1. FC Köln II: Schlax macht den Sieg klar

Zum Beginn der zweiten Hälfte war es abermals Ahlen, das mutiger begann. Wieder hatte dies nichts Zählbares zur Folge. Stattdessen nahmen nach knapp einer viertel Stunde erneut die Kölner das Heft in die Hand. Chancen waren jedoch lange Mangelware. Bis zur 90. Minute, als Serkan Temin Damion Downs im Strafraum zu Fall brachte. Luca Schlax trat an und verwandelte zum 3:0-Endstand.

Der 1. FC Köln II verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf, rückt vor auf Rang 13. Rot Weiss Ahlen dagegen bleibt auf dem drittletzten Platz der Regionalliga West kleben.