RWO: BVB II wieder im Stadion Niederrhein - WSV zieht auch nach Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen wird in dieser Saison nach Borussia Dortmund II dem nächsten Team seine Heimspielstätte, das Stadion Niederrhein, "ausleihen".

Nach dem 4:0-Erfolg am 25. Februar 2023 über den SV Waldhof Mannheim wird die Zweitvertretung von Borussia Dortmund auch ihr nächstes Drittliga-Heimspiel im Stadion von Rot-Weiß Oberhausen bestreiten.

Wie RevierSport aus dem RWO-Umfeld erfuhr, findet auch die BVB-U23-Partie gegen den FSV Zwickau im Stadion Niederrhein statt. Die Begegnung ist für den 19. März terminiert.

Das Stadion Rote Erde, der eigentliche Spielort des BVB II, soll dann nach vollendeten Modernisierungsarbeiten Mitte April mit dem Match gegen den SV Meppen noch in dieser Saison eingeweiht werden.

Wo das Spiel Anfang April gegen den Halleschen FC stattfindet, ist derweil noch offen. Wahrscheinlich wird es auch auf das RWO-Stadion hinauslaufen. Denn der Alternativ-Spielort der Dortmunder, das Stadion am Zoo in Wuppertal, wird ab April für mindestens das nächste halbe Jahr auch nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wuppertaler SV: Von April bis Oktober 2023 keine Heimspiele am Zoo

In Wuppertal finden ab April 2023 ebenfalls Renovierungsarbeiten statt. Der Rasen soll neu verlegt werden, die Drainage erneuert und eine Rasenheizung installiert werden. Kostenpunkt nach RevierSport-Informationen: Rund zwei Millionen Euro, die die Stadt Wuppertal mittragen soll.

Bis dahin muss sich auch Regionalligist WSV eine neue Heimat suchen. Und zumindest sind die drei letzten Heimspiele der laufenden Serie gesichert - nämlich auch in Oberhausen. Wie RS erfuhr, kommt RWO nach dem BVB II auch dem WSV entgegen. So dass dieser seine Heimspiele gegen 1. FC Kaan-Marienborn (8. April), 1. FC Düren (22. April) und Preußen Münster (6. Mai) im Stadion Niederrhein austragen wird. RWO soll nach unseren Informationen neben einer "Miete" auch an den Spieltagseinnahmen des WSV finanziell profitieren.

Wo der WSV seine Heimspiele in der neuen Saison, zumindest bis Ende Oktober, bestreiten wird, ist noch offen. Doch auch hier spricht vieles für das Oberhausener Stadion. Die Vereine befinden sich hier noch in Verhandlungen.