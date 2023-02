Schalke: U23-Führungsspieler verlängert - "Wichtiger Teil des Erfolgs"

Gute Nachrichten für die U23 des FC Schalke 04: Ein Leistungsträger des Regionalligisten hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Beim 0:0 der U23 des FC Schalke 04 gegen den SV Lippstadt am Mittwochabend gab es einen seltenen Anblick: Die Reserve musste ohne Tim Albutat antreten. Der 30-Jährige fehlte erst zum zweiten Mal in dieser Saison und absolvierte ansonsten alle Partien von Anfang an.

Mit seiner Routine ist der ehemalige Spieler der MSV Duisburg ein wichtiger Faktor für das Team von Jakob Fimpel. Und das wird Albutat wohl auch noch länger bleiben. Denn wie der Revierklub am Mittwoch mitteilte, hat der defensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert.

"Tim ist mit seiner Zweikampfstärke und Übersicht ein wichtiger Teil des Erfolgs dieser Mannschaft", wird Knappenschmiede-Chef Mathias Schober dazu zitiert. "Von seiner Erfahrung werden die vielen jungen und talentierten Spieler im Kader auch in den kommenden Jahren profitieren."

Albutat kam im vergangenen Sommer zu den Schalkern, war in der vergangenen Spielzeit ohne Verein. Zuvor spielte er für den KFC Uerdingen, MSV Duisburg und die zweite Mannschaft des SC Freiburg, wo er auch ausgebildet worden war.

Die mit Abstand meisten Partien seiner Laufbahn bestritt Albutat für den MSV - 164 Mal lief er in der 2. und 3. Liga für die Zebras auf. Insgesamt kommt er auf 52 Einsätze in der 2. Bundesliga und 117 Partien in der 3. Liga. In den nächsten Jahren werden dann wohl noch einige Auftritte in der Regionalliga West hinzukommen. Denn derzeit steht die Schalker U23 fernab von Gut und Böse im Tabellenmittelfeld.