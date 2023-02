Schalke U23: Dauerbrenner fällt aus, Wiedersehen mit drei Ex-Spielern

Die U23 des FC Schalke 04 gastiert am Mittwochabend beim SV Lippstadt zum Regionalliga-Nachholspiel. Der Dauerbrenner der S04-Reserve fällt aus.

Sieg, Unentschieden, Niederlage - die U23 des FC Schalke 04 hatte bei den ersten drei Pflichtspielen in diesem Jahr die volle Palette im Angebot.

Vier Tage nach der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Kaan-Marienborn wollen die Königsblauen ihre Bilanz ins Positive drehen. Am Mittwochabend (19 Uhr, RS-Liveticker) gastieren sie beim SV Lippstadt, es ist ein Nachholspiel vom 20. Spieltag. Der Tabellenachte Schalke steht derzeit zwei Plätze und zwei Punkte über dem SVL, der in diesem Jahr noch sieglos ist (zwei Remis, eine Niederlage).

"Lippstadt hat eine gute Spielanlage und eine junge Mannschaft, die teilweise auf Schalke ausgebildet wurde. Auch wenn ein Spiel unter der Woche in Lippstadt immer eine Herausforderung ist, wollen wir die drei Punkte", betont S04-Trainer Jakob Fimpel in den Vereinsmedien.

Derzeit stehen drei Spieler im Lippstädter Kader, die vor ihrer Zeit im Kreis Soest für die U23 der Knappen aufliefen. Das sind Finn Heiserholt, Phil Halbauer und Henri Matter. Das Trio kommt unter Trainer Felix Bechtold regelmäßig zum Einsatz, Heiserholt führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Nachteil für Schalke: Die U23 muss auf eine Führungskraft verzichten. Neben Luca Campanile und Ardy Mfundu wird Tim Albutat am Mittwoch fehlen. Das teilte der Revierklub mit, ohne genauere Angaben zu machen. Jedenfalls wird es erst das zweite Mal in dieser Saison sein, das S04 ohne den 30-jährigen Mittelfeldroutinier aufläuft. Albutat ist der Spieler mit den meisten Einsatzminuten im Kader und stand sonst immer in der Startelf.