Münster: "Bewundernswert!" SCP-Coach Hildmann schwärmt nach Gladbach-Dreier

Der SC Preußen Münster behauptete sich mit 2:1 (1:1) im Gipfeltreffen bei Borussia Mönchengladbach II. SCP-Trainer Hildmann lobte die Spielweise seiner Mannschaft.

Der SC Preußen Münster schüttelt auch den nächsten Verfolger in der Regionalliga West ab.

Nachdem die Mannschaft von SCP-Coach Sascha Hildmann zuvor furios mit einem 4:0-Sieg gegen Alemannia Aachen ins neue Pflichtspieljahr 2023 gestartet war, demonstrierten die Adlerträger auch beim 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ihre Dominanz.

"Es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns in einem sehr guten Spiel. Beide Teams hatten eine echt gute Qualität auf dem Platz. Wir haben sehr viel dafür getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Deshalb bin ich froh, dass wir es auch geschafft haben", freute sich Hildmann nach dem Spiel.

Dass seine Mannschaft auf ein hartes Stück Arbeit im Rheydter Grenzlandstadion getroffen war, überraschte Hildmann indes nicht: "Wir haben vor Gladbach gewarnt, dass die Spieler sehr gut sind. Auch der Gladbacher Torwart war überragend. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen, weil wir den Großteil der Chancen hatten. Wir haben uns mit dem Sieg über eine sehr engagierte Leistung belohnt."

Dieses Hinten reinstellen und mal aufs Dach schießen, ist nicht unser Ding. Die Mannschaft will es auch gar nicht. Deshalb finde ich es auch so bewundernswert, dass wir weitergekämpft haben. Auch wie sich die Einwechselspieler reingehauen haben. Das macht einfach Spaß. Sascha Hildmann

Nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand in Durchgang eins glich Münster in Person von Nicolai Remberg nur zwei Minuten später aus und drehte fünf Minuten durch Gerrit Wegkamp nach Wiederanpfiff die Partie. Danach ließ der SCP nur wenig Zweifel am sechsten Sieg in Serie aufkommen.

Dafür gab es großes Lob vom Trainer: "Wir haben Vieles sehr gut wegverteidigt. Man darf nicht vergessen. Wir führen 2:1 und stehen fast nur in der gegnerischen Hälfte, weil wir immer wieder nach vorne spielen wollen. Dieses Hinten reinstellen und mal aufs Dach schießen, ist nicht unser Ding. Die Mannschaft will es auch gar nicht. Deshalb finde ich es auch so bewundernswert, dass wir weitergekämpft haben. Auch wie sich die Einwechselspieler reingehauen haben. Das macht einfach Spaß."

Sein Gegenüber, U23-Trainer Eugen Polanski, gab sich nach Spielende als fairer Verlierer: "Das Paket, das Münster aufbietet sowohl spielerisch und bei Standardsituationen als auch ihre Wucht bei zweiten Bällen, war schon schwer gewesen. So haben sie uns am Ende auch durch zwei Flanken aus dem Halbfeld geknackt. Da kann man auch nicht immer alles verteidigen."

Spielerisch hielten seine Jungfohlen aber lange ebenbürtig mit. Dafür konnte sich die Polanski-Elf aber nicht belohnen: "Am Ende fehlte uns vielleicht ein bisschen das Glück und die Durchschlagskraft, um das zweite Tor zu machen", konstatierte Polanski.