Regionalliga: 2:1! Preußen Münster gewinnt auch das nächste Spitzenspiel

Der SC Preußen Münster eilt weiter von Sieg zu Sieg. Nach dem 4:0 gegen Alemannia Aachen gewannen die Adlerträger auch bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1.

Der SC Preußen Münster siegte auch im nächsten Spitzenspiel: Bei Borussia Mönchengladbach II feierten die Münsterländer vor 1.248 Zuschauern, darunter rund 1.000 SCP-Fans, einen 2:1-Auswärtssieg.

Preußen Münster legte im Grenzlandstadion stark los: Schon nach zwei Minuten fiel eine Flanke der Gäste von der linken Seite auf den Fünfmeterraum der Gladbacher Abwehr, diese konnte nur unzureichend klären und der Ball fiel vor die Füße von Yassine Bouchama, der aus 17 Minuten nicht lange fackelte und per Volley abzog, aber das Tor knapp verfehlte.

Und der Tabellenführer machte weiter Druck in der Offensive. Eine Ecke von Marc Lorenz (10.) kam auf den ersten Pfosten, wo Dennis Grote die Kugel über den Kopf rutschen ließ und somit gefährlich verlängerte. Maximilian Brüll im Tor der Jungfohlen war allerdings zur Stelle.

Und wie aus dem Nichts dann die erste Großchance der Gladbacher - und was für eine! Fast hätten die Zuschauer das Tor des Jahres in der Regionalliga West zu Gesicht bekommen. Der SCP verlor in der Offensive die Kugel, Gladbach schaltete schnell um, Per Lockl trieb den Ball voran und zog einfach mal von Höhe der Mittelinie ab. Er hatte gesehen, dass Maximilian Schulze Niehues sehr weit vor seinem eigenen Kasten stand. Der Weitschuss von Lockl ging nur knapp über das Münsteraner Tor. Da hatten die Adlerträger großes Glück.

Die Hausherren wurden von Minute zu Minute stärker - und belohnten sich auch für den Aufwand in der 28. Minute: Ryan Don Naderi bekam den Ball in die Spitze zugesteckt und verwandelte vor Schulze Niehues eiskalt zur Gladbacher 1:0-Führung.

Prompt folgte die Antwort des SCP. Nahezu mit dem ersten Angriff nach dem Gegentreffer glichen die Gäste aus. Kapitän Lorenz flankte von rechts perfekt auf den Kopf von Nicolai Remberg, der am höchsten sprang und mit einem wuchtigen Kopfball den Ausgleich erzielt 1:1 (30.).

Borussia Mönchengladbach II: Brüll - Kurt, Gaal, Lofolomo, Lieder - Lockl, Andreas (68. Kader), Italiano, Borges Sanches (83. Büyükarslan) - Noß (77. Beckhoff), Naderi (68. Schroers). Preußen Münster: Schulze Niehues - Scherder, Lorenz, Hahn, Kok - Teklab (82. Oubeyapwa), Grote, Remberg, Bouchama (69. Benjamins) - Wegkamp (68. Langlitz), Wooten (85. Frenkert). Schiedsrichter: Lars Bramkamp. Tore: 1:0 Naderi (28.), 1:1 Remberg (30.), 1:2 Wegkamp (50.). Zuschauer: 1248. Gelbe Karten: Lockl, Italiano, Schroers, Lofolomo - Grote.

Der SCP kam mit mächtig Druck und Tempo aus der Kabine zurück. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte dann Gerrit Wegkamp die Adlerträger in Führung. Henok Teklab konnte sich auf der rechten Seite behaupten und flankte in die Mitte auf Wegkamp, der einköpfte - 2:1 (50.). Zehn Minuten später köpfte Wegkamp (60.) freistehend einen Ball in die Arme von Brüll. Da wäre mehr drin gewesen.

Von den Gladbachern kam im zweiten Durchgang nicht mehr viel. Die Münsteraner waren dem 3:1 näher als die Borussia dem 2:2-Remis.

Dennis Grote (80.) machte mit seinem Laufweg in die Spitze alles richtig und kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch Brüll kratzte die Kugel von der Linie.

Es blieb am Ende bei einem 2:1-Auswärtssieg des SC Preußen Münster. Nach Aachen konnte der Tabellenführer auch das nächste Spitzenspiel gewinnen und bleibt 13 Spiele vor Saisonende mit neun Punkten Vorsprung auf Platz zwei, den der Wuppertaler SV belegt, auf Drittliga-Kurs.