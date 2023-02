RWO: Nächstes Zu-Null-Spiel! Terranova zieht positive Bilanz - Mai mit starkem Debüt

Rot-Weiß Oberhausen musste sich nach drei Siegen in Folge nun mit einem torlosen Remis beim SV Lippstadt begnügen. Wir haben mit Mike Terranova gesprochen.

Nach den Siegen über Borussia Mönchengladbach (1:0), SV Straelen (3:0) und 1. FC Köln II (5:0) langte es für Rot-Weiß Oberhausen beim SV Lippstadt nur zu einem torlosen Remis. Zwar ist die kleine Siegesserie gerissen, doch die Null stand einmal mehr.

"Wir können im Endeffekt zufrieden sein. Wir sind auf gute Lippstädter getroffen, die einen guten Tag erwischt haben. Wir hätten auch in Rückstand geraten können. Wir mussten ein wenig umstellen und auch in der Halbzeit ein paar Dinge besprechen, die nicht gut gelaufen sind. Dann wurde es in Halbzeit zwei auch besser", berichtet Mike Terranova.

Doch die beste Chance des Spiels gehörte vor 725 Zuschauern, darunter rund 300 Oberhausener, die die nagelneue Gästetribüne einweihten, dem SV Lippstadt. Das wusste auch der RWO-Trainer: "Da hat Daniel Davari super reagiert und uns gerettet."

Terranova meinte die Szene von Marvin Mika und Gerrit Kaiser (75.), die an Davari scheiterten. In der Schlussphase warf RWO dann noch einmal alles nach vorne.

SV Lippstadt: Balkenhoff – Halbauer (60. Traoré), Sprekelmeyer, Möller, Fischer, Ufuk – Altun, Holtkamp (71.Wagner) – Matter (71. Mika), Heiserholt, Lee (71. Kaiser). Rot-Weiß Oberhausen: Davari – Winter, Propheter, Klaß, Fassnacht – März, Ngyombo (80. Öztürk) – Lunga (85. Mai), Holthaus (71. Dorow), Heinz – Kreyer. Schiedsrichter: Tobias Severins. Tore: Fehlanzeige. Gelbe Karten: Holtkamp - Ngyombo. Zuschauer: 725

Zunächst scheiterte der wingewechselte Sebastian Mai an SVL-Keeper Christopher Balkenhoff (86.), dann fischte der Schlussmann auch einen Freistoß von Anton Heinz aus dem Eck (90.). In der Nachspielzeit kam dann Jerome Propheter noch einmal frei zum Kopfball, setzte die Kugel aber um Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

"Wenn es gegen Ende einen Sieger verdient hätte, dann wären es wir gewesen. Wir haben dann Druck ohne Ende gemacht. Leider hat es aber nicht zu einem Tor gereicht. Schön, dass auch Sebastian Mai sein Debüt für uns gegeben hat. Er hat guten Schwung hereingebracht. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht das 0:0 in Ordnung. Jetzt wollen wir am Freitag unsere Heimstärke wieder unter Beweis stellen und den SV Rödinghausen besiegen", bilanzierte Terranova.