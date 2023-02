Schalke: U23 wird mutig - Dieses neue Saisonziel ruft Kapitän Dadashov aus

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Rödinghausen ruft Schalke II-Kapitän Rufat Dadashov ein neues Saisonziel aus.

Die U23 des FC Schalke 04 ist mit einem überzeugenden 4:1 (4:0) gegen den SV Rödinghausen in die Rückrunde gestartet. Anschließend formulierte Schalkes Torjäger und Kapitän Rufat Dadashov ein neues Saisonziel.

Besonders in der ersten halben Stunde spielte S04 II den Gegner förmlich an die Wand. Alle vier Treffer fielen bis zur 32. Minute. Zwei Tore erzielte Profi-Leihgabe Ibrahima Cissé, zwei Tore steuerte der 31-Jährige selbst bei. Es waren die Saisontreffer acht und neun für den 31-Jährigen.

Anschließend war er voll des Lobes über sein Team. "Wir haben in der Vorbereitung richtig gut gearbeitet. Es war auch an einigen Tagen richtig hart. Aber das hat sich jetzt ausgezahlt. Man sieht, dass wir fit sind", sagte Dadashov. "Was wir in der ersten Halbzeit gegen so einen starken Gegner wie Rödinghausen abgeliefert haben, war überragend. Da hat wirklich alles gepasst."

Die zweite Halbzeit hat ihm dagegen nicht so gut gefallen: "Aber was nicht gut war, war die zweite Hälfte von uns. Da haben wir ein bisschen nachgelassen und wir bekommen ein Tor. Dabei wollten wir zu Null spielen. Da wollen wir uns auf jeden Fall verbessern."

Wenn die Jungs runter kommen und Bock haben zu zocken, dann sieht man, dass das wirklich Verstärkungen für uns sind Rufat Dadashov

Man habe genau darüber in der Pause geredet, dass dieser Spannungsabfall nicht sein dürfe. Genutzt hat es nicht viel. "Wir hatten uns in der Halbzeit eingeschworen, dass uns das nicht passiert. Aber scheinbar passiert so etwas doch", so Dadashov.

Dass es einen ziemlich regen Personalaustausch zwischen der U23 und den Profis gebe, wäre nicht abträglich für die Leistung der Königsblauen: "Wir haben einen ganz klaren Plan vom Trainer. Jeder weiß, was genau zu tun ist. Selbst, wenn du dann mal vier Wochen nicht da bist und dann wieder zurückkommst, dann bist du vom ersten Tag an wieder da."

Ebenso sei es ein gewinn, wenn Profis wie am Samstag Leo Greiml und Ibrahima Cissé von oben nach unten kämen. "Wenn die Jungs runter kommen und Bock haben zu zocken, dann sieht man, dass das wirklich Verstärkungen für uns sind", meinte er.

Und weil es so gut läuft in dieser Saison, habe man intern in der Winterpause ein neues Zeil ausgerufen: "Wir haben uns vor der Saison ein Ziel gesetzt, dass wir auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen. Jetzt in der Pause haben wir uns ein neues Ziel gesetzt", verriet der Aserbaidschaner. Platz 5 vielleicht? Dadashov: "In der Region auf jeden Fall. Es soll am Ende auf jeden Fall nicht schlechter sein, als der Tabellenplatz nach der Hinrunde."

Die beendeten die Knappen als Tabellensiebter. Auf diesem Platz stehen sich nach dem 4:1 gegen Rödinghausen weiterhin. Allerdings haben sie ein Spiel weniger ausgetragen, als die meisten Konkurrenten.