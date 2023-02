Wuppertaler SV: Semih-Güler-Show bei Kantersieg über desolate Bocholter

Der Wuppertaler SV hat den 1. FC Bocholt nach dem plötzlichen Aus von Trainer Sven Schuchardt mit 5:1 besiegt.

"Wir haben keine Verletzten und alle sind heiß. Wir haben wirklich eine gute Vorbereitung absolviert. Jetzt gilt es dies auch in den Punktspielen auf dem Rasen zu zeigen", sagte WSV-Sportchef Stephan Küsters vor dem Rückrundenauftakt.

Und: So hatte es sich der Manager des Wuppertaler SV vorgestellt: Der WSV besiegte den 1. FC Bocholt nach einer starken Leistung mit 5:1.

Die Bocholter, die einen Tag vor dem Gastspiel in Wuppertal das Aus ihres erst jüngst verpflichteten Trainers Sven Schuchardt verkraften mussten, waren im Stadion am Zoo vor chancenlos.

Der WSV war in allen Belangen überlegen und siegte vor 1500 Zuschauern durch die Tore vom Semih Güler (3) und Kevin Hagemann (2).

Wuppertaler SV: Langhoff - Hanke, Schweers (76. Al-Hazaimeh), Berisha (75. D'Hone), Salau - Peitz (80. Multari), Müller - Stiepermann, Demming (75. Galle), Hagemann - Güler. Langhoff - Hanke, Schweers (76. Al-Hazaimeh), Berisha (75. D'Hone), Salau - Peitz (80. Multari), Müller - Stiepermann, Demming (75. Galle), Hagemann - Güler. 1. FC Bocholt: Wickl - Windmüller (65. Simoes Ribeiro), Hanraths, Winking - Obst (81. Stojanovic), Beckert, Grund (69. Schumacher), Voelcke - Wild, Platzek (77. Bugla), Lorch. Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff. Tore: 1:0 Güler (25.), 2:0 Hagemann (35., Foulelfmeter), 3:0 Hagemann (45.), 3:1 Wild (58.), 4:1 Güler (64., Foulelfmeter), 5:1 (74.). Gelbe Karten: - Obst. Zuschauer: 1500

Von den Bocholtern, die ab sofort von Sportchef Marcus John wieder trainiert werden, kam nichts. Schon zur Halbzeit lag der Gast mit 0:3 hinten.





Die zweite Hälfte begann zwar besser und Gordon Wild, der vom MSV Duisburg kam, konnte auf 1:3 (58.) verkürzen, doch der WSV erhöhte schnell wieder die Schlagzahl und erzielte weitere Tore.

Güler, mit seinem 10. Saisontreffer, traf zum 4:1 (64) per Foulelfmeter und der starke WSV-Stürmer legte nach: In der 74. Minute erzielte Güler mit seinem 11. Saisontor das 5:1, den Endstand in einem einseitigen Regionalliga-Duell.