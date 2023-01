Wechsel perfekt: MSV-Stürmer geht in die Regionalliga West

Was am Montag bereits gemunkelt wurde, ist nun endlich perfekt. Gordon Wild, der am Sonntag seinen Vertrag beim MSV aufgelöst hat, geht zum 1. FC Bocholt.

Gordon Wild hat einen neuen Verein gefunden. Wie der RevierSport bereits am Montagmorgen berichtete, wechselt der Stürmer, der am Sonntag seinen Vertrag beim MSV Duisburg aufgelöst hat, zum 1. FC Bocholt in die Regionalliga West. Das verkündete der Traditionsverein vom Hünting am Dienstagabend hochoffiziell.

Der 27-Jährige unterschrieb am Dienstagabend zunächst einen Vertrag bis Saisonende. Bei den Bocholtern erhält Wild die Rückennummer 10.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim 1. FC Bocholt. Die Sportliche Leitung, der Trainer und der Vorstand haben mir in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl vermittelt“, sagt Wild selbst über seinen Wechsel zum Regionalliga-14. „Ich bin sehr zuversichtlich, viele erfolgreiche Momente mit der Mannschaft und den Fans erleben zu können, so dass wir am Saisonende auch die Klasse halten werden."

Wild hatte nach einem erfolgreichen Probetraining im Sommer einen Vertrag beim MSV Duisburg unterschrieben. So richtig kam er dort allerdings nicht an. In der Hinrunde wurde er letztendlich fünf Mal eingewechselt. Der 27-Jährige wurde einst in den Nachwuchsleistungszentren des FSV Mainz 05 und Wehen Wiesbaden ausgebildet. 2015 wechselte er in die USA ans College zu den USC Upstate Spartans. Nur ein Jahr später erzielte er für die University of Maryland 17 Tore. Insgesamt brachte es Wild in den USA auf 83 Einsätze in der zweitklassigen USLC, in der er 21 Treffer erzielte und elf Tore vorbereitete. Über Duisburg führt ihn nun sein Weg nach Bocholt.

Bocholts Sportlicher Leiter Marcus John zeigte sich stolz bei der Verkündung des Wechsels: "Wir hatten in den letzten Wochen ein klares Profil von einem möglichen Neuzugang. Wichtig war immer, dass uns der Neue sofort weiterhilft. Deshalb lag unser Fokus auf Akteuren aus der Dritten Liga. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir Gordon von einem Wechsel zum 1. FC Bocholt überzeugen konnten. Er ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben. Mit seinem Tempo und seiner Technik wird er eine Bereicherung für unser Offensivspiel sein.“