Regionalliga West: Wiedenbrück holt Stürmer aus der 2. Bundesliga

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist ist der SC Wiedenbrück erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden: Vom Zweitligisten Arminia Bielefeld wechselt Vladislav Cherny zum West-Regionalligisten. Der Angreifer wird für anderthalb Jahre ausgeliehen.

„Er ist bereits ein Vorgriff auf die kommende Saison“, freut sich Dominik Jansen über den Zugang. Cherny wurde im russischen Magnitogorsk geboren und hatte mit dem Fußballspielen beim VfL Theesen begonnen, ehe er über die Jugendabteilung des SC Paderborn zu Arminia Bielefeld kam. In der vergangenen Hinrunde war der Rechtsfuß, dessen Bruder Nick in der U19 von Arminia Bielefeld spielt, an den FC Schaffhausen in die Schweiz verliehen.

Beim eidgenössischen Zweitligisten kam der 19-Jährige insgesamt neun Mal zum Einsatz und hat dabei einen Treffer erzielen können. Von dort war er am Sonntag noch zurückbeordert worden.

Zweiter Neuzugang der laufenden Winter-Transferperiode

Cherny ist der zweite Neuzugang für den SC Wiedenbrück in der Winter-Transferperiode. Zuvor haben die Verantwortlichen bereits Marvin Büyüksakarya zurückgeholt. Der Linksverteidiger stand bereits von 2016 bis 2018 beim SCW unter Vertag und hatte zuletzt in der Türkei beim Viertligisten Turgutluspor gespielt. Den Verein verlassen haben Takahito Ohno, der in die Mittelrheinliga zum FC Hennef geht, und Martin Aciz, der sich dem Westfalen-Oberligisten Victoria Clarholz angeschlossen hat.

Für den SC Wiedenbrück, der aktuell den elften Platz in der Regionalliga West belegt, geht die Restserie am kommenden Samstag los. Dann geht es die Elf von Trainer Daniel Brinkmann in die Wersestadt zu Rot Weiss Ahlen. Derzeit haben die Ostwestfalen vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, einen weiteren Zähler auf den kommenden Gegner aus dem Münsterland.