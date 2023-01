MSV Duisburg: In der Regionalliga West - Wild hat einen neuen Verein gefunden

Am Sonntag - 29. Januar - hat Gordon Wild erst seinen Vertrag beim MSV Duisburg aufgelöst. Nur einen Tag später steht fest, wohin er wechseln wird.

Am Sonntag - 29. Januar - berichtete RevierSport, dass der MSV Duisburg und Stürmer Gordon Wild ab sofort getrennte Wege gehen werden.

Viele Fans dachten sofort, dass Wild nun offiziell bei Rot-Weiß Erfurt einen Vertrag unterschreiben wird. Denn hier stellte sich der Angreifer zuletzt im Probetraining vor und wusste durchaus auch zu überzeugen.

Nach seiner Vertragsauflösung erteilte der 27-jährige Stürmer im Gespräch mit RS aber Erfurt eine Absage: "Ich war in Erfurt. Mein Berater hatte gleichzeitig bis Samstagabend noch ein konkretes Angebot aus der ersten Liga in Südafrika. Jedoch bin ich auch aus privaten Gründen zu dem Entschluss gekommen, dass ich im Moment kein Abenteuer auf mich nehmen will, sondern hier im Westen auch in der Nähe meiner Familie bleiben möchte. Mein Berater Sercan Güvenisik ist gerade mit einigen West-Regionalligisten im Austausch und wir werden uns am Montag entscheiden."

Und, siehe da: Wie diese Redaktion erfuhr, steht der neue Verein des nun Ex-Duisburgers fest. Wild wird nach unseren Informationen noch an diesem Montag - 30. Januar - beim 1. FC Bocholt vorgestellt.

Nach dem 0:1 der Bocholter zum Restrundenauftakt gegen Fortuna Köln sagte der neue FCB-Trainer Sven Schuchardt bezüglich möglichen Verstärkungen noch: "Wie werden am Montag bekanntgeben, wer neu dazukommt." Die RevierSport-Leser wissen nun: Es wird Gordon Wild vom MSV Duisburg sein. Wild ist der bisher einzige Winter-Abgang beim Drittligisten.