RWO: Sieg im Nachhol-Testspiel gegen Liga-Konkurrent - Terranova wünscht sich Zugänge

Rot-Weiß Oberhausen hat am Dienstag ein Testspiel beim SV Straelen bestritten und mit 2:1 gewonnen. Mike Terranova war nach den 90 Miunten zufrieden.

Eigentlich hätte das Testspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Straelen am vergangenen Samstag (21. Januar) stattfinden sollen. Doch das Wetter machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Am Dienstag (24. Januar) wurde der Vergleich dann an der Straelener Römerstraße nachgeholt. Rot-Weiß Oberhausen egalisierte einen 0:1-Rückstand und gewann am Ende durch Tore von Jerome Propheter und Kelvin Lunga mit 2:1.

"Wir haben vor dem Spiel noch um 10 Uhr trainiert. Das war ein arbeitsreicher Tag, inklusive eines guten Testspiels. Wir haben viele Torchancen kreiert und einiges ausprobiert. Ich war mit der Vorstellung sehr zufrieden", resümierte Mike Terranova gegenüber RevierSport.

Überhaupt gefällt dem RWO-Trainer die bisherige Vorbereitung sehr gut. Er sieht bei einigen Spielern, dass diese einen Schritt nach vorne gemacht haben. "Die jungen Spieler wie Kilian Skolik haben aufgeholt, einen Riesen-Schritt nach vorne gemacht. Das gilt auch für Denis Donkor oder Nico Petritt. Wir haben da jetzt viel mehr Auswahl. Diesen Jungs kann ich ohne jegliche Bedenken jetzt mehr Spielzeit gewähren. Auch Tobias Boche war auf einem tollen Weg. Leider hat er sich den Mittelfuß gebrochen", berichtet Terranova.

RWO: Davari (46. Benz) - Fassnacht, Klaß, Öztürk, Winter (46. Petritt) – März (46. Ngyombo), Holthaus – Heinz, Propheter (46. Rexha), Donkor (46. Lunga) – Kreyer (46. Skolik) Davari (46. Benz) - Fassnacht, Klaß, Öztürk, Winter (46. Petritt) – März (46. Ngyombo), Holthaus – Heinz, Propheter (46. Rexha), Donkor (46. Lunga) – Kreyer (46. Skolik) Tore: 1:0 Heller (29.), 1:1 Propheter (38.), 1:2 Lunga (88.)

Trotzdem wünscht sich Terranova nach den Abgängen von Leroy Mickels, der ins bulgarische Warna wechselt, und Michael Wentzel, den es in die USA nach St. Louis verschlägt, noch neue Spieler. "Unser Kader ist schon überschaubar. Da darf nicht viel passieren. Die Frage ist, ob wir dieses Risiko eingehen wollen? Ich denke, dass das eher nicht der Fall sein sollte. Ein, zwei Spieler würden uns schon gut zu Gesicht stehen."

Am kommenden Samstag, 28. Januar, reisen die Kleeblätter dann zur U23 von Borussia Mönchengladbach zum letzten Test der Wintervorbereitung. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr. Es ist die Generalprobe vor dem Regionalliga-Restrundenauftakt am 4. Februar. Dann kommt nämlich die U21 des 1. FC Köln ins Stadion Niederrhein.