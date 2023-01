1. FC Bocholt: Kantersieg bei Generalprobe, Testspieler trifft doppelt

Eine Woche vor dem Wiederbeginn der Regionalliga West hat der 1. FC Bocholt einen hohen Testspielsieg gegen einen Oberligisten gefeiert. Ein Probespieler traf doppelt.

Eine Woche vor dem Wiederbeginn der Regionalliga West hat der 1. FC Bocholt ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Sven Schuchardt, das am kommenden Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) Fortuna Köln zum Nachholspiel empfängt, besiegte den TSV Meerbusch im Testspiel mit 6:1.

"Ich freue mich, dass wir so viele Tore erzielt haben. Für uns galt es, erneut etwas auszuprobieren, aber auch zu zeigen, dass wir die eine oder andere Sache verbessert haben. Das ist uns gut gelungen", wurde Schuchardt nach Abpfiff in den Vereinsmedien zitiert.

Der Coach hat im Winter übernommen und steht somit vor seinem Pflichtspieldebüt. Nachdem es im vorigen Test gegen den VfB Homberg (0:2) noch holpriger lief, konnte Schuchardt diesmal zufrieden sein mit dem Auftritt seines Teams.

Einen bleibenden Eindruck dürfte auch Testspieler Oluwabori Falaye hinterlassen haben. Der 24-jährige Stürmer trainierte zuletzt in Bocholt mit und durfte auch gegen Meerbusch mitwirken. In der Schlussphase gelang ihm ein Doppelpack (79., 84.). Ob der vereinslose Falaya, der bis zum letzten Sommer bei Alemannia Aachen unter Vertrag stand, fest verpflichtet wird, ist unbekannt.

Die übrigen Treffer am Samstag erzielten Kevin Grund per Freistoß (15.), Marvin Lorch (31.), Malek Fakhro (61.) und Max Mahn (76.). So wurde der frühe Rückstand - Sebastian van Santen hatte für Meerbusch getroffen (10.) - am Ende noch in einen Kantersieg umgewandelt.

Auch Auftaktgegner Fortuna Köln sammelte am Samstag Selbstvertrauen. Der SC besiegte seinen Ligarivalen Fortuna Düsseldorf II mit 2:0. Lars Lokotsch (11.) und Arnold Budimbu (80.) waren erfolgreich.