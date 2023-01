Regionalliga: Zweiter Abgang bei Schalke II in einer Woche

Der FC Schalke II hat sich in der laufenden Winterpause von zwei Innenverteidigern getrennt.

In der Regionalliga West liegt die U23 des FC Schalke auf einem beruhigenden siebten Platz - mit großem Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Im Winter wird der Kader etwas neu justiert. Zwei Innenverteidiger haben die Königsblauen in der letzten Woche verlassen. David Lelle wechselt zur zweiten Mannschaft von Holstein Kiel. Die Kieler Reserve belegt zurzeit den 13. Tabellenplatz in der Regionalliga Nord. Im Sommer 2022 wechselte Lelle von RB Leipzig in die U23 der Knappenschmiede. Unter Trainer Jakob Fimpel kam Lelle in der Regionalliga West zehnmal zum Einsatz.

Neben Lelle wird auch Tjark Scheller Schalke verlassen. Der Innenverteidiger wechselt auch in den Norden - zur U23 des FC St. Pauli. Scheller war im Sommer 2019 von Holstein Kiel in die U19 der Knappenschmiede gewechselt. Für die Mannschaft von Norbert Elgert kam er in 25 Pflichtspielen zum Einsatz. Für die S04-U34 lief er anschließend 31 Mal auf.





Neben den beiden Transfers wurde bei der U23 des FC Schalke auch gespielt. Am letzten Wochenende gab es den 4:0-Erfolg gegen den BSV Rehden. Die ersten beiden Treffer erzielte Daniel Kyerewaa, zudem trafen Niklas Castelle und Bogdan Shubin. „Das war kein Feuerwerk, aber ein solider und souveräner Testspielsieg. Wir hatten gute Angriffe nach vorne, immer wenn wir schnell gespielt haben, wurde es gefährlich“, erklärte Trainer Jakob Fimpel.

Der nächste Test steht am Samstag (21. Januar, 12 Uhr) gegen die SG Wattenscheid an. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz a Parkstadion.

In der Liga geht es für die Knappen am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) gegen den SV Rödinghausen weiter.