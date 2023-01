69. Fußballlehrer-Lehrgang: 16 Teilnehmer dabei, auch Trainer aus der Regionalliga West

Der Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist sehr angesehen und es ist nicht einfach einen der begehrten Plätze zu ergattern.

16 Trainer haben am Montag - 16. Januar 2023 - die Pro-Lizenz-Ausbildung für die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball begonnen. Es ist der erste Jahrgang, der die Infrastruktur des neuen DFB-Campus' in Frankfurt am Main von Kursbeginn an für die Arbeit in kleinen Gruppen nutzen kann.

Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski sagt: "Wir freuen uns, diesen 69. Lehrgang von Beginn an im DFB-Campus durchführen zu können. Die Bedingungen sind sowohl für die theoretische als auch die praktische Arbeit außergewöhnlich und sollen in vollem Ausmaß den kommenden Lehrgängen zugutekommen, so dass alle Teilnehmer*innen bestmöglich auf künftige Anforderungen im Profifußball vorbereitet sind. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, die 2022 erstmals umgesetzte Durchführung von Lehrgangsmodulen in Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch im Ausland fortzusetzen."

Der Leiter der Pro-Lizenz-Ausbildung erklärt weiter: "Die Kursinhalte orientieren sich am Trainer*innen-Entwicklungsmodell und seinen vier Kernpunkten 'Ich', 'Spiel und Spieler*in', 'Organisation' und 'System Fußball'. Damit nähern wir uns den relevanten Kompetenzbereichen für Trainer*innen aus einer ganzheitlichen Perspektive."

Als einziger Trainer aus dem Fußball-Westen ist Eugen Polanski (36) mit von der Partie. Der Ex-Profi ist aktuell Coach der U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die auf Platz in der Regionalliga West rangiert. Polanski wurde von RevierSport auch zum Trainer der "Regionalliga-West-Hinrunde" gewählt.

Die 16 Teilnehmer des 69. Pro Lizenz-Lehrgangs im Überblick: Fabian Adelmann (FC Energie Cottbus), Timm Fahrion (1. FC Heidenheim), Dario Fossi (VfB Oldenburg), Christian Gmünder (1. FC Schweinfurt), Leonhard Haas (RB Salzburg), Miroslav Jagatic (Chemie Leipzig), Oliver Kirch (Hamburger SV), Matthias Mincu (ehemals 1. FC Magdeburg), Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), Stefan Reisinger (TSV 1860 München), Jonas Scheuermann (FC Augsburg), Julian Schuster (SC Freiburg), Olufemi Smith (FC Eintracht Norderstedt), Tommy Stroot (VfL Wolfsburg), Moritz Volz (Galatasaray Istanbul), Willi Weiße (Dynamo Dresden).