SG Wattenscheid 09: Verstärkung vom Liga-Konkurrenten kommt

Die SG Wattenscheid 09 gab am Dienstagabend eine Verstärkung für die Restrunde in der Regionalliga West bekannt.

Erster Winter-Neuzugang für die SG Wattenscheid: mit Marco Cirillo hat 09 einen flexiblen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SV Straelen.

Der Name Cirillo dürfte einigen 09-Fans noch bekannt vorkommen: in der Saison 2020/21 trug sein jüngerer Bruder Gianluca bereits das schwarz-weiße Trikot. Und auch Marco freut sich sehr auf die Zeit an der Lohrheide: "Ich hatte bereits viele heiße Duelle im Lohrheidestadion und freue mich sehr, jetzt selber hier auflaufen zu dürfen. Ausschlaggebend für den Wechsel waren die guten Gespräche mit Christian Pozo und dem Trainer. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen und mich persönlich weiterzuentwickeln."

SGW-Cheftrainer Christian Britscho zeigt sich ebenfalls erfreut über die neue Option im Kader: "Cirillo ist ein vielseitig verwendbarer, guter Fußballer, der aber auch gegen den Ball gut arbeiten kann. Er ist sehr laufstark, kann zur Not auch auf der Außenbahn spielen – in Straelen war er zwischenzeitlich sogar Außenverteidiger. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für die Mannschaft hinzugewinnen konnten – so haben wir noch mal eine andere Möglichkeit, uns aufzustellen und sind dadurch noch flexibler."

Marco Cirillo stammt aus der Jugend des Wuppertaler SV, wo ihm 2017 der Sprung in die erste Mannschaft gelang. 2018 wechselte der Deutsch-Italiener in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, es folgten Stationen beim Berliner AK und dem KFC Uerdingen.

Zur aktuellen Regionalliga-Saison unterschrieb der 24-Jährige beim SV Straelen. Dort absolvierte er bislang 18 Spiele, wobei ihm zwei Tore gelangen. Einen Treffer davon erzielte er am 16. September 2022 gegen Wattenscheid als Straelen 4:0 in der Lohrheide siegte. Insgesamt verfügt Cirillo bereits über die Erfahrung von 97 Partien in der Regionalliga West (9 Tore, 16 Assists).