1. FC Bocholt: Stürmer wechselt in die Oberliga - Außenbahnspieler wird gesucht

Der 1. FC Bocholt hat sich von einem weiteren Spieler getrennt. Auch der dritte Winter-Abgang wechselt in die Oberliga Niederrhein.

Der 1. FC Bocholt hat nach Arman Corovic (ETB SW Essen) - [url0[url]https?://www.reviersport.de/fussball/oberliga/a581621---oberliga-niederrhein-zwei-neue-sieben-abgaenge-beim-etb-sw-essen.html]RevierSport[/url] berichtete[/url] - und Kento Wakamiya (SSVg Velbert) einen weiteren Spieler eine Klasse tiefer abgegeben.

Robert Nnaji wechselt in die Oberliga Niederrhein, nämlich ebenfalls, wie Wakamiya, zum Tabellenführer Sport- und Spielvereinigung Velbert.

"Wir haben den Vertrag im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst. Robert will einfach mehr spielen und das können wir ihm auch in der Rückrunde nicht garantieren. Er war schon einmal in Velbert und weiß, was da auf ihn zukommt. Ich freue mich, dass er eine gute Alternative gefunden hat und wünsche ihm viel Erfolg", erklärt Bocholts Sportchef Marcus John gegenüber RevierSport.

Der 26-jährige Stürmer Nnaji hat in dieser Saison elf Regionalligaspiele über insgesamt 510 Spielminuten bestritten. Ein Tor blieb ihm dabei verwehrt, immerhin konnte er zwei Treffer vorbereiten. Für die SSVg Velbert bestritt er zwischen 2017 und 2021 85 Pflichtspiele und traf 27 Mal ins Schwarze. An 13 weiteren Toren war er beteiligt. Nun will er in der ihm vertrauten Velberter Umgebung zur alter Stärke zurückfinden.

Am Samstag, 14. Dezember, 14 Uhr, bestreitet der 1. FC Bocholt ein Testspiel beim Oberligisten VfB Homberg.

Derweil suchen die Velberter nach Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, ausgeliehen) einen weiteren Außenbahnspieler. "Gino Windmüller würde ich nach seinem Kreuzbandriss auch als Neuzugang dazu zählen. Über einen dritten Neuen im Bunde würden wir uns noch freuen. Wir suchen einen flexiblen Außenbahnspieler, der stark im Eins-gegen-Eins-Duell ist. Es kann auch ein Spieler aus der 3. Liga sein, der ausgeliehen werden möchte. Die Hauptsache ist, dass es ein Mann ist, der uns sofort weiterhilft und verstärkt", erklärt John.