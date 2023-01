Regionalliga West: Testspiele - so lief es für Wattenscheid, Bocholt, Straelen und Co.

Die Zeit der Testspiele hat begonnen bei den Klubs aus der Regionalliga West. So lief es an diesem Wochenende für die Viertligisten.

Die Zeit der Feiertage ist vorüber, seit dieser Woche bereiten sich die West-Regionalligisten auf die Rückrunde vor. Ab dem 4. Februar rollt der Ball wieder - vorbehaltlich der Nachholspiele Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf II (27. Januar) und 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln (28. Januar).

Um Spielpraxis zu sammeln und Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen umzusetzen, werden die Klubs bis zum Wiederbeginn zahlreiche Testspiele bestreiten.

Einige standen bereits an diesem Wochenende an. Etwa die SG Wattenscheid 09 war im Einsatz. Das Team von der Lohrheide trennte sich am Samstag 1:1 vom Westfalenligisten Wacker Obercastrop. Kevin Holz schoss den Außenseiter in Führung (27.), Tom Sindermann glich in der zweiten Halbzeit für die SGW aus (60.).

Über ein kleines Erfolgserlebnis konnte sich der SV Straelen freuen. Die Grenzländer, in der Liga das abgeschlagene Schlusslicht, besiegten den Oberligisten TuRU Düsseldorf einige Tage nach der geräuschvollen Trennung von Trainer Bekim Kastrati mit 3:1.

Jaron Vicario (10.), Marcel Heller (17.) und Eduart Ibrahimi (64.) trafen am Sonntagmittag für den SVS. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer TuRUs hatte Batuhan Özden per Strafstoß erzielt (57.).

Mit dem 1. FC Bocholt sammelte ein weiterer Abstiegskandidat Selbstvertrauen. Der Aufsteiger besiegte den seinen langjährigen Rivalen aus Oberliga-Zeiten ETB Schwarz-Weiß Essen klar mit 3:0. Mergim Fejzullahu (13.), Andre Bugla (30.) und Robert Nnaji (59.) trafen gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein.

Die weiteren Testspiel-Ergebnisse der Regionalligisten:

1. FC Saarbrücken - Fortuna Köln 2:1

Bonner SC - Fortuna Düsseldorf U23 2:2

Rot-Weiß Kirchlengern - SV Rödinghausen 1:6

Rot Weiss Ahlen - FC Gütersloh 0:0