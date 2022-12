Alemannia Aachen: Testspiele und Trainingslager - So sieht der Winter-Fahrplan aus

Alemannia Aachen hat seinen Winter-Fahrplan veröffentlicht. Der Regionalligist hat reichlich Testspiele geplant. Und es geht auch in ein Türkei-Trainingslager.

Am 2. Januar 2023 um 14 Uhr bittet Helge Hohl die Mannschaft von Alemannia Aachen erstmals nach dreiwöchiger Winterpause wieder auf den Trainingsplatz.

Bis zum ersten Pflichtspiel der Alemannia gegen Fortuna Düsseldorf II am Freitag, 27 Januar um 19.30 Uhr auf dem Tivoli, stehen noch einige Termine zur Vorbereitung an.

Zunächst nimmt die Mannschaft am 6. Januar an der Vorrunde des Sparkassen-Cups teil. Beginn ist ab 17.45 Uhr. Im Falle eines Weiterkommens wird am darauffolgenden Tag ab 14.30 Uhr die Finalrunde gespielt. Austragungsort ist an beiden Tagen die Anlage des DJK FV Haaren an der Neuköllner Straße.

Das erste Testspiel findet anschließend am Sonntag, 8. Januar bei Lommel SK in Belgien statt. Anpfiff gegen den belgischen Zweitligisten ist um 16 Uhr.

Alemannia Aachen: 2. Januar: Trainingsauftakt (14 Uhr) 6. Januar: Sparkassen Hallencup (Vorrunde, ab 17.45 Uhr) 7. Januar: Sparkassen Hallencup (Finalrunde, ab 14.30 Uhr) 8. Januar: Testspiel bei Lommel SK (in Belgien, 16 Uhr) 11. Januar: Testspiel KFC Uerdingen (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 14. – 21. Januar 2023: Trainingslager in Belek, Türkei 16. Januar: Testspiel gegen Lok Leipzig in Side (15 Uhr Ortszeit) 19. oder 20. Januar: ggfls. weiteres Testspiel in der Türkei (Gegner offen) Samstag, 28. Januar: Testspiel beim SV Breinig (15 Uhr) 12. Februar: Testspiel bei Alemannia Mariadorf (15 Uhr)

Bevor es ins Trainingslager geht, steht noch ein zweiter Test an. Am Mittwoch, 11. Januar, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Oberligist KFC Uerdingen gespielt.

Vom 14. bis zum 21. Januar geht es dann für die Schwarz-Gelben ins Trainingslager in die Türkei nach Belek. Dort sind zwei Testspiele geplant. Zunächst wird gegen Nordost-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig am 16. Januar um 15 Uhr Ortszeit in Side getestet. Des Weiteren ist für den 19. oder 20. Januar ein weiteres Spiel geplant – Gegner, Ort und Uhrzeit stehen allerdings noch nicht final fest.

Außerdem sind zwei weitere regionale Testspiele vorgesehen, wenn die Saison wieder läuft. Zunächst wird am 28. Januar um 15 Uhr beim SV Breinig gespielt, dann am 12. Februar um 15 Uhr bei Alemannia Mariadorf.

Dabei sollen beide Spiele genutzt werden, um Spieler, die zuvor in den Ligaspielen gegen Fortuna Düsseldorf II (27.01., 19.30 Uhr) sowie gegen den Wuppertaler SV (11.02., 14 Uhr) wenig Einsatzzeiten bekommen haben, einzusetzen und darüber hinaus U19-Spielern Spielzeit in der Ersten Mannschaft zu geben.