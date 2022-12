Alemannia Aachen: Früherer Kapitän kehrt als Jugendleiter zurück

Alemannia Aachen hat einen neuen Jugendleiter präsentiert. Er kennt den Verein bereits aus vielen Jahren als Spieler und Verantwortlicher.

Reiner Plaßhenrich ist zurück bei Alemannia Aachen. Wie der Regionalligist am Mittwochabend verkündete, übernimmt der 46-Jährige das Amt des Jugendleiters. Er tritt die Nachfolge von Gabriele Di Benedetto an, der inzwischen als Co-Trainer der ersten Mannschaft arbeitet.

Plaßhenrich war zuletzt als Teammanager von Rhenania Lohn tätig, ist aber auch bei der Alemannia alles andere als ein Unbekannter. Der gebürtige Paderborner stand zwischen 2004 und 2010 als Spieler für die Alemannia auf dem Rasen. Er bestritt über 100 Partien in der 1. und 2. Bundesliga und gehörte zu der Mannschaft, die in der Saison 2004/05 am Uefa-Pokal teilnahm. Zudem trug Plaßhenrich zeitweise die Kapitänsbinde.

Nach seiner aktiven Laufbahn blieb er bis 2015 in der Kaiserstadt. Plaßhenrich arbeitete als Chef- und Co-Trainer der U19, dann als Assistent bei den Profis - und auch kurzzeitig als Nachwuchsleiter.

In dieser Position ist er nun zurück am Tivoli. Geschäftsführer Sascha Eller freut sich über eine "hervorragend passende Besetzung" und betont: "Reiner kennt den Verein bestens und konnte in der Vergangenheit bereits umfassende Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Wir sind davon überzeugt, dass Reiner die Arbeit, die Gabriele in den letzten Monaten bereits getätigt hat, mit vollem Tatendrang weiterführen wird und sich unsere Jugendabteilung so weiter professionalisiert."

Plaßhenrich selbst sagt: "Ich freue mich sehr, wieder bei der Alemannia zu sein. Ich möchte dem Verein, der mich in meinem Leben schon so viele Jahre begleitet hat, dabei helfen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Besonderer Schwerpunkt ist dafür auch die nachhaltige Professionalisierung der Jugendarbeit, um zukunftsorientiert noch stärker von den jungen Talenten dieser Region zu profitieren."