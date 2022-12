Alemannia Aachen: Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen muss besser werden

Alemannia Aachen ist mit einer guten Hinrunde in die Winterpause gegangen. Auch die Trainerfrage ist nun geklärt. Helge Hohl geht als Chefcoach ins neue Jahr.

Seit zehn Spielen hat Helge Hohl die Verantwortung als Trainer bei Alemannia Aachen übernommen. Und die Bilanz kann sich sehen lassen: Sieben Siege, drei Remis!

Kein Wunder, dass die Aachener mit dem 31-jährigen Familienvater, der auch Sportchef bei der Alemannia ist, als Cheftrainer weitermachen. Das teilte der Traditionsklub noch vor der Winterpause mit.

Trainer Helge Hohl über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Nach zuletzt zwei schwierigen Spielzeiten in der Regionalliga West ist die Hinrunde insgesamt als positiv zu bewerten. Die Mannschaft hat in Spielen wie gegen den SC Preußen Münster, Wuppertaler SV, RW Oberhausen oder auch den SV Rödinghausen gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Leider wurden auf der anderen Seite gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen zu viele Punkte liegen gelassen. Zudem gibt es noch eine zu große Diskrepanz in der Leistung zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Das muss sich deutlich verbessern."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Wir sind absolut zufrieden mit unserem Kader und haben großes Vertrauen in unsere Spieler. Dennoch halten wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten natürlich Augen und Ohren offen, um die Qualität unseres Kaders - auch mit Perspektive für die neue Saison - weiter zu erhöhen."

… die Ziele für 2023: "Wir wollen die im Umfeld entstandende Euphorie durch gute Leistungen und entsprechende Ergebnisse weiter aufrecht erhalten und inhaltlich - in Sachen Spielidee - einen Schritt nach vorne kommen. Es gilt das Maximale rauszuholen und zugleich die Basis für die neue Saison zu legen."

… die Vorbereitung: "Wir starten am 2. Januar mit dem Training und freuen uns sehr, auf unser Trainingslager in Belek ab dem 14. Januar. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Sponsoren, die es über Ihr Engagement möglich gemacht haben."

Alemannia Aachen:

2. Januar: Trainingsstart (14 Uhr)

5. bis 7. Januar: Hallencup im Kreis Heinsberg/Düren

14. bis 21. Januar: Trainingslager in Türkei/Belek