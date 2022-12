1. FC Bocholt: Nach Essen und Velbert - Regionalligist vermeldet zwei Abgänge

Der 1. FC Bocholt hat wenige Tage vor Weihnachten zwei Abgänge offiziell vermeldet. Beide Spieler wechseln zu Oberliga-Niederrhein-Klubs.

Der 1. FC Bocholt verliert zwei seiner Aufstiegshelden der vergangenen Saison. Kento Wakamiya und Arman Corovic verlassen den Verein zum 1. Januar 2023. Das gab der Regionalligist am Montagabend, 19. Dezember 2022, bekannt.

Corovic wechselt zum Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. RevierSport hatte diesen Wechsel bereits Anfang Dezember angekündigt. "Coro", wie er gerufen wird, kam im Sommer 2019 vom FSV Duisburg an den Bocholter Hünting. Beim 1. FC Bocholt absolvierte der 25-jährige Innenverteidiger 50 Spiele und erzielte dabei vier Tore. In der laufenden Saison kam er kaum zum Zug - nur sieben Regionalliga-Einsätze über insgesamt 357 Spielminuten - und nun wird er sich am Uhlenkrug mehr Spielpraxis erhoffen.

Innenverteidiger Corovic genoss eine gute Ausbildung und spielte in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer 04 Leverkusen (2009 bis 2011), VfL Bochum (2011-2014), TSV 1860 München (2014-12/2014), Rot-Weiss Essen (2015-2016) und Greuther Fürth (2016-2018). Später stand er noch beim FSV Duisburg, VfB Speldorf und seit dem 1. Juli 2019 in Bocholt unter Vertrag.

Kento Wakamiya zieht es ebenfalls in die Oberliga Niederrhein zur SSVg Velbert. Der 23-Jährige wechselte 2021 aus Niederwenigern nach Bocholt, wo er 52 Partien bestritt. Fünf Tore erzielte der Offenspieler, 14 Treffer bereitete er vor. In der laufenden Serie kam der Japaner auf 13 Regionalliga-Einsätze (eine Vorlage) über insgesamt 326 Spielminuten.

"Der 1. FC Bocholt bedankt sich bei Kento und Coro für ihre stets aufopferungsvollen, starken Leiustungen für den Verein, die maßgeblich mit zum Aufstieg in die Regionalliga West beigetragen haben", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.