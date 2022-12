Borussia Mönchengladbach II: Eugen Polanski rechnet mit Abgängen

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hat bis dato eine starke Regionalliga-West-Runde gespielt. Der Trainer will im neuen Jahr 2023 daran anknüpfen.

Wer vor der Saison dachte, dass Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen, SV Rödinghausen oder der Wuppertaler SV dem Top-Favoriten SC Preußen Münster die größte Paroli bieten würde, der wird sich zur Winterpause ein wenig die Augen reiben.

Denn nicht genannten Klubs, sondern die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach liegt mit acht Punkten hinter Münster auf Platz zwei und ist damit erster Preußen-Jäger.

Ex-Profi Eugen Polanski leistet hervorragende Arbeit bei der U23 der "Fohlen" und wurde auch von RevierSport zum Regionalliga-West-Trainer der Hinrunde 2022/2023 gekürt.

Wir haben mit ihm über die laufende Saison und das neue Jahr 2023 gesprochen.

Wir wollen weiter an den Details im offensiven Bereich arbeiten und so viele Spieler wie nur möglich an ihre Grenzen führen. Eugen Polanski

Trainer Eugen Polanski über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Wir sind mit dem ersten Halbjahr natürlich zufrieden. Die Entwicklung der Mannschaft schreitet in die richtige Richtung voran."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Zugänge haben wir keine geplant. Wenn es Veränderungen gibt, dann auf der Seite der Abgänge. Das ist durchaus möglich."

… die Ziele für 2023: "Wir wollen weiter an den Details im offensiven Bereich arbeiten und so viele Spieler wie nur möglich an ihre Grenzen führen."

… die Vorbereitung: "Wir starten am 5. Januar in die Vorbereitung und haben vier Testspiele geplant."

Borussia Mönchengladbach II

5. Januar: Trainingsstart

14. Januar: Testspiel geplant

18. Januar: Union Nettetal

21. Januar: Hamburger SV U23

28. Januar: Rot-Weiß Oberhausen (A, 14 Uhr)