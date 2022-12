Regionalliga: 1. FC Bocholt präsentiert einen neuen Trainer

Nur wenige Tage, nachdem Marcus John bekannt gab, nach der Winterpause nicht mehr Trainer des 1. FC Bocholt zu sein, hat der Verein einen neuen Verantwortlichen präsentiert.

Der 1. FC Bocholt hat einen neuen Trainer präsentiert. Sven Schuachardt wird ab sofort beim Regionalligisten an der Seitenlinie stehen. Das gab der Verein am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt.

"Wir haben gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben", sagt Schuchardt über die Beweggründe. "Bocholt ist für mich nicht irgendein Verein, sondern einer, den ich noch als Aktiver kenne. Ich hatte hier tolle Erlebnisse und freue mich auf die Aufgabe."

Schuchardt hatte zuletzt bei Admira Wacker unter anderem als Co-Trainer der ersten Mannschaft von Patrick Helmes gearbeitet, zuletzt als Trainer der U18. Zuvor arbeitete er im Jugendbereich bei Borussia Mönchengladbach und als Trainer der ersten Mannschaft des SC Kapellen-Erft. Sein Vertrag läuft zunächst bis Ende der Saison mit Option auf automatischer Verlängerung bei Erreichen des Klassenerhalts.

"Wenn ich die Chance nicht sehen würde, würde ich hier nicht sitzen. Die Mannschaft hat eine Menge Potenzial und viele gute Spiele und gute Ergebnisse geliefert", sagt der 50-Jährige über die Mannschaft, die aktuell als 14. auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz steht.

2019 hatte Schuchardt unter anderem gemeinsam mit Andre Pawlak (1. FC Köln), Mike Terranova (Rot-Weiß Oberhausen) oder Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel seinen Fußballlehrer absolviert. Am Freitag wird er der Mannschaft vorgestellt, am 7. Januar gibt es dann die erste Trainingseinheit unter seine Regie.

Am Dienstag hatte der Verein vermeldet, dass Marcus John aus persönlichen Gründen ab der Winterpause nur noch in seiner ursprünglichen Funktion als Sportlicher Leiter tätig sein wird.

"Es ging deshalb sehr schnell, weil die Entscheidung am Anfang auch schon mal da war und ich mich auch in dieser Zeit schon umgehört habe", sagte John, der Schuchardt schon damals auf dem Schirm hatte. Beide hatten einst bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend zusammengearbeitet. "Wir sind auf einer Wellenlänge. Ich hatte damals schon Kontakt aufgenommen."

John weiter: "Ich hatte mitbekommen, dass er aus Österreich zurückgekehrt war. Wir konnten uns sehr schnell einigen." Das für Samstag angesetzte Spiel gegen Fortuna Köln, was eigentlich Johns letztes als Interimstrainer sein sollte, wurde abgesagt, nachdem die Stadt den Rasen der Gigaset-Arena gesperrt hatte.