1. FC Bocholt: Zwei Abgänge fix, bis zu fünf Spieler könnten gehen - Drei Zugänge geplant

Der 1. FC Bocholt überwintert über dem Strich und im Niederrheinpokal-Halbfinale. In der Winterpause gehen einige Spieler, neue Akteure kommen zum Hünting.

18 Spiele und 20 Punkte: Als Aufsteiger überwintert der 1. FC Bocholt über dem Strich und ist mit der Ausgangslage für die Rückrunde, inklusive der Nachholspiele in der Hinterhand gegen Fortuna Köln und Preußen Münster, zufrieden.

Der Kader wird sich ein wenig verändern, wie Sportchef Marcus John, der die Mannschaft in der Hinrunde als Trainer führte, verrät.

Marcus John über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber zumindest zufriedenstellend. Wir hatten zu Beginn der Saison eine schlechte Phase. Und zwischendruch hat uns immer wieder die Konstanz gefehlt. Da hatten wir viele Wellenbewegungen. Wir stehen aber im Endeffekt über dem Strich und haben 20 Punkte. Das ist in Ordnung. Zudem stehen wir im Niederrheinpokal-Halbfinale. Von daher war das schon eine ordentliche Runde."

…personelle Veränderungen in der Winterpause: "Ja, die wird es geben. Wie RevierSport ja schon berichtete, wird Arman Corovic zum ETB wechseln. Kento Wakamiya geht zur SSVg Velbert. Dann gibt es noch zwei, drei Spieler denen wir einen Wechsel nahelegen werden. Auf der anderen Seite wollen wir bis zu drei richtig gute Jungs holen, die uns sofort weiterbringen. Wir wissen aber auch, dass das im Winter nicht so einfach ist."

…die Ziele für 2023: "Wir wollen die Regionalliga halten und ins Niederrheinpokal-Finale kommen. Am liebsten in der nächsten Saison im DFB-Pokal vertreten sein."

…die Vorbereitung: "Trainingsauftakt ist am 7. Januar,. Ein Trainingslager ist nicht geplant. Dafür haben wir vier Testspiele vereinbart. Am 8. Januar spielen wir daheim gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Am 15. Januar testen wir beim VfB Homberg und am 21. Januar beim TSV Meerbusch. Sollten wir am 28. Januar unser Regionalliga-Heimspiel gegen Preußen Münster nicht nachholen können, so stünde der FSV Mainz 05 II in der Sportschule Hennef als Testspielgegner parat."