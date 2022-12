Regionalliga Nordost: 149-maliger Zweitligaspieler wird Trainer bei einem Traditionsklub

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich in den letzten Wochen im Aufstiegskampf um die 3. Liga zurückgemeldet. Ab 2023 geht der Traditionsklub mit einem neuen Trainer ins Rennen.

Wenn sich die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena am 2. Januar 2023 im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld zum Trainingsauftakt trifft, wird diese von René Klingbeil (41) geleitet.

Der bisherige Co-Trainer der Jenaer Regionalligamannschaft wird neuer Cheftrainer des FCC und übernimmt somit das Zepter von Henning Bürger, dem Anfang November bis zum Jahresende die Verantwortung als Interimstrainer übertragen wurde. Zuvor hatte sich Jena von Andreas Patz als Chefcoach getrennt.

Jena hat sich nach einem Zwischenspurt im Aufstiegsrennen der Regionalliga Nordost zurückgemeldet und liegt nur sechs Punkte hinter Tabellenführer Berliner AK zurück.

Der 41-jährige Klingbeil, der als Aktiver auf 51 Bundesliga-Spiele, 149 Zweitliga-Begegnungen und 71 Drittliga-Partien zurückblicken kann, ist voller Tatendrang.

René Klingbeil, der in Kürze seinen DFB-Lehrgang in Hennef zum Erwerb der A-Lizenz abschließen wird, hat noch einen bis Sommer des nächsten Jahres laufenden Vertrag an den Kernbergen. Chris Förster: "Gemeinsam mit René haben wir uns darauf verständigt, uns rechtzeitig vor Saisonende zusammenzusetzen, um dann den Saisonverlauf zu bewerten und natürlich auch die zukünftige Ausrichtung festzulegen."

Klingbeil: "Ich freue mich riesig über das in mich gesetzte Vertrauen und auf die mir übertragene Verantwortung. Die Arbeit mit der Mannschaft erfüllt mich, macht mir viel Freude und ist zudem in dieser ausgeglichenen Regionalliga eine spannende und besonders herausfordernde zugleich. Die nächsten Tage sind nun auf den Start der Vorbereitung ausgerichtet. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns gemeinsam über die Verteilung der Aufgaben innerhalb des Trainer- und Betreuerteams Gedanken machen, um bestmöglich aufgestellt die Rückrundenvorbereitung anzugehen."

FCC-Geschäftsführer Chris Förster ergänzt: "Es war wichtig, dass wir uns zunächst für eine Interimslösung mit Henning entschieden hatten. Es brauchte nach einer langen Phase ohne Erfolgserlebnisse und einer leistungsmäßigen Abwärtsspirale dringend einen neuen, externen Impuls. Henning hatte diese Draufsicht und konnte die Mannschaft in einer schwierigen Phase auffangen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Nun wollen wir den Weg mit René Klingbeil weitergehen, der nach einer bereits interimistischen Trainertätigkeit in der 3. Liga und als Co-Trainer nun den nächsten Schritt macht."