Regionalliga West: Fortuna Köln trennt sich von Geschäftsführer

Personelle Veränderung bei Fortuna Köln: Der Regionalligist und sein bisheriger Geschäftsführer gehen getrennte Wege.

Kurz vor dem Jahreswechsel kommt auf der Führungsebene von Fortuna Köln zu einer personellen Veränderung. Wie der Klub aus der Regionalliga West am Montagabend mitteilte, verlässt Geschäftsführer Benjamin Bruns die Domstädter.

Die Nachfolge ist bereits geregelt. Die Fortuna-Vorstände Robert Pöppinghaus und Jürgen Drolshagen werden neue Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH.

Grund für Bruns' Abschied sind offenbar Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vereins: "Die Sichtweisen haben sich zwischen Benjamin Bruns und dem Vorstand in den letzten Monaten geändert, so dass eine gemeinsame Fortsetzung der Zusammenarbeit für beide Seiten nicht möglich ist", heißt es in einer Meldung des Vereins.





Bruns war mehr als acht Jahre bei der Fortuna tätig. Zunächst als Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Seit Mai 2019 bekleidete der frühere Paderborner und Wiesbadener das Amt des Geschäftsführers. "Wir möchten uns bei Benjamin Bruns für sein Engagement bedanken und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute", wird Hanns-Jörg Westendorf, Präsident der Südstädter, zitiert.