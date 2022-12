Rot-Weiß Oberhausen: Anton Heinz über seine Zukunft bei RWO

Anton Heinz gehört bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen zu den absoluten Leistungsträgern. Cheftrainer Mike Terranova würde ihn gerne über den kommenden Sommer hinaus bei RWO halten.

Oberhausens Linksaußen Anton Heinz befindet sich vor der Winterpause in bestechender Form.

Bei den letzten beiden Siegen von Rot-Weiß Oberhausen über Gladbach II und den SV Straelen erzielte Heinz jeweils ein Traumtor. Gegen Gladbach verwandelte der 24-jährige einen sehenswerten Freistoß zum 1:0-Sieg. Auch beim 4:0-Erfolg der Oberhausener am vergangenen Spieltag gegen Straelen erzielte Heinz einen tollen Treffer aus der Distanz.

„Wir waren von der ersten Minute an da und haben die Platzverhältnisse angenommen. Wir haben die nötige Zweikampfstärke gezeigt und die Mannschaft hat gut gespielt. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für uns”, bilanzierte Heinz über den jüngsten Erfolg seiner Mannschaft gegen Tabellenschlusslicht Straelen.

Unter Cheftrainer Mike Terranova avancierte Heinz innerhalb kurzer Zeit zum absoluten Leistungsträger. Erst im Sommer 2021 wechselte Heinz vom SV Lippstadt nach Oberhausen. Während seiner Zeit in Lippstadt spielte er keine tragende Rolle, erst in Oberhausen kamen seine fußballerischen Fähigkeiten so richtig zum Vorschein. Seitdem zählt Heinz zu den Besten der Liga. In der laufenden Spielzeit erzielte Heinz bislang neun Tore.

Ob Rot-Weiß Oberhausen den talentierten Angreifer auch in der kommenden Saison in den eigenen Reihen begrüßen darf, ist indes noch offen. „Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich persönlich strebe natürlich immer das Höchste an, jedoch werden wir sehen, was passieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft noch bringt”, erklärte Heinz am Rande des erfolgreichen Jahresabschlusses seiner Mannschaft.

RWO-Trainer Terranova möchte Heinz halten

Wenn es nach Oberhausens Cheftrainer Mike Terranova ginge, würde Heinz auch über den kommenden Sommer hinaus bei RWO bleiben. Nach Angaben von Transfermarkt.de läuft der Vertrag von Heinz im kommenden Sommer aus. Über seinen talentierten Linksaußen äußerte sich Terranova auch nach dem jüngsten Erfolg in der Liga positiv.

„Er hat einen sehr guten linken Fuß und einen guten Abschluss, dennoch muss er noch viel lernen. Ich glaube, dass er froh sein kann, dass er bei uns ist. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben ihn geholt, als er noch gar nicht im Fokus stand. Bei Lippstadt war er nicht einmal Stammspieler”, so der Trainer.

„Was seine Zukunft betrifft, müssen wir einfach abwarten. Ich glaube, dass ihm die Entwicklung bei uns gut tut und dass er bei mir noch viel lernen kann. Er hat einen überragenden Schuss, aber es gibt auch andere Sachen, die er noch verbessern kann und die ihn weiterbringen. Er ist aber auch klar im Kopf und ich kann mir schon vorstellen, dass er bei uns bleiben wird. Da weiß er, was er hat”, erklärte Terranova weiter in Bezug auf die Zukunft seines Schützlings.