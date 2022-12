Nach Spielabsage: 1. FC Bocholt testet gegen Drittligisten

Das eigentlich für Samstag geplante Regionalliga-Spiel des 1. FC Bocholt gegen Preußen Münster fällt aus. Stattdessen testet der FCB gegen einen Drittligisten.

Der 1. FC Bocholt kann mangels Spielstätte am Samstag nicht gegen Preußen Münster antreten. Die Partie wurde auf einen noch nicht bekannten Termin im kommenden Jahr verschoben.

Ersatzweise hat der Regionalligist ein Testspiel gegen einen Drittligisten arrangiert: Der VfB Oldenburg springt ein und kommt am Samstag (14 Uhr) an den Niederrhein. Austragungsort ist das Stadion am Kaisergarten in Bocholt. Mit dem dort ansässigen TuB Mussum wird sich der FCB die Zuschauereinnahmen (5 Euro, Kinder bis 12 Jahre kostenlos) teilen.

"Wir sind froh, unseren Fans und den fußballbegeisterten Bocholtern am Wochenende doch noch hochklassigen Fußball anbieten zu können", wird Ex-Profi Christopher Schorsch, der als Assistent des Präsidiums tätig ist, zitiert. "Ein großer Dank gilt den Verantwortlichen beim SC TuB Mussum für die unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Anders als die Bocholter, die womöglich noch am 17. Dezember gegen Fortuna Köln spielen, befindet sich Oldenburg längst in der Winterpause. Aufgrund der WM ruht der Ball in der 3. Liga. Dort steht der VfB nach 17 Spieltagen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf einem Nichtabstiegsplatz. Die letzten sieben Partien konnte der Aufsteiger nicht gewinnen.

Bocholt steht in der Regionalliga ebenfalls aufgrund seiner Tordifferenz über dem Strich, hat allerdings auch ein Spiel weniger bestritten als die Konkurrenz. Trainer Marcus John spricht von einer "echten sportlichen Herausforderung" und betont: "Für uns ist es angesichts des hoffentlich noch stattfindenden Ligaspiels gegen Fortuna Köln wichtig, im Rhythmus zu bleiben."