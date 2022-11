Preußen Münster: Duell gegen Bocholt steigt im RWO-Stadion

Im letzten Spiel des Jahres gastiert Preußen Münster beim 1. FC Bocholt - wobei die Partie im Stadion Niederrhein in Oberhausen ausgetragen wird.

Am 20. Spieltag der Regionalliga West empfängt der 1. FC Bocholt Tabellenführer Preußen Münster. Die Begegnung am 10. Dezember (14 Uhr) wird allerdings nicht am Hünting ausgetragen. Stattdessen weicht Bocholt ins Stadion Niederrhein und damit in die Spielstätte von Rot-Weiß Oberhausen aus.

Der Grund: Das Duell wurde als Hochrisikospiel eingestuft. Aufgrund von Umbauarbeiten im Gästebereich der Bocholter Heimspielstätte kann der FCB die Anforderungen für eine solche Partie derzeit nicht erfüllen.

Sowohl Bocholt als auch Münster waren in dieser Saison bereits im Stadion Niederrhein im Einsatz - gegen RWO. Preußen verlor mit 2:3, die Bocholter holten ein 1:1.