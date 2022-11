Nach einigen Jahren in der Oberliga hat sich Nazzareno Ciccarelli in der Regionalliga etabliert. Wir haben mit seinem Berater gesprochen.

Im Sommer 2022 wechselte Nazzareno Ciccarelli vom Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel in die Regionalliga Nordost zu Rot-Weiß Erfurt. In der vergangenen Oberliga-Saison war der trickreiche offensive Mittelfeldspieler in 28 Partien an 46 Treffern direkt beteiligt – eine unglaubliche Quote. Durch starke Leistungen weckte der gebürtige Herner das Interesse von höherklassigen Klubs und entschied sich letztendlich für einen Wechsel nach Erfurt.

In der Landeshauptstadt von Thüringen entwickelte sich der 26-Jährige auf Anhieb zum Leistungsträger und hat mit vier Toren und fünf Vorlagen (in elf Spielen) einen großen Anteil daran, dass Erfurt mit 27 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz steht und die Fans vom Aufstieg träumen dürfen. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Berliner AK beträgt nur einen Punkt, Tabellendritter ist Energie Cottbus.

RevierSport hat vor dem Top-Spiel gegen Babelsberg 03 (25 Punkte) mit Ciccarellis Berater Herbert Zeppmäusel (Football Agency Goldencircle) über die Entwicklung seines Schützlings gesprochen.

Herbert Zeppmäusel, in den letzten Jahren konnte Nazzareno Ciccarelli in der Oberliga durch starke Leistungen auf sich aufmerksam machen, ehe der Wechsel zu RW Erfurt folgte. Dort gehört er mit vier Toren und fünf Vorlagen zu den Top-Scorern. Hätten Sie ihm diese Entwicklung zugetraut?

Definitiv habe ich ihm diese Entwicklung zugetraut. Mit vielen Extra-Schichten im Kraftraum und auf dem Platz, regelmäßigen Spiel-Analysen und reflektierenden, ehrlichen Gesprächen haben wir es geschafft, dass er viele seiner Aktionen mit einem Tor oder einer Vorlage beendet. Ich bin froh, dass es sowohl letzte als auch diese Saison so gut funktioniert, jedoch können wir die Situation gut einschätzen. Es geht immer besser und man sollte im Hinterkopf behalten, dass auch schlechtere Tage kommen können.

Was sind die Stärken von Nazzareno Ciccarelli? Was ist er für ein Spielertyp?

Ich würde "Reno" als einen echten und inzwischen leider seltenen Typen Straßenkicker beschreiben. Er fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten und ist trotzdem sehr flexibel.

Nazzareno ist beidfüßig, hat eine feine Technik, ein gutes Gefühl für den Raum und bringt in der letzten Zone eine enorme Qualität und Reife mit. Das bestätigen die Zahlen. Wir sprechen hier von insgesamt 55 Tor-Beteiligungen in den letzten 15 Monaten. Kurz und knapp, er ist einfach ein Unterschiedsspieler.

Erfurt steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Glauben Sie, dass der Verein in dieser Saison ein ernsthaftes Wort um den Aufstieg mitreden kann?

Dafür bin ich zu weit weg und der Fußball zu schnelllebig, um da eine Prognose zu wagen. Jeder weiß, wie akribisch und ehrgeizig in Erfurt gearbeitet wird.

Mit den Fußball-verrückten Fachmännern Franz und Fabian Gerber werden die Erfurter noch einige Siege feiern, aber ich denke, dass primär nichts als der vorzeitige Klassenerhalt der Fokus des gesamten Vereins ist. Aktuell ist Erfurt auf einem sehr guten Weg.

Ihr Schützling ist gebürtiger Herner. Hat er noch einen Bezug zum Ruhrpott?

Natürlich. Er hat seine Familie und Freunde im Ruhrgebiet, die ihm mental sehr viel Kraft schenken, um bestmögliche Leistungen zu zeigen. Daher freut er sich immer über die wenigen freien Tage, um in seine Heimat Herne zu fahren.

Sein Vertrag in Erfurt läuft noch bis 2024. Was sind seine Ziele für die Zukunft? Trauen Sie ihm zu, dass er im Profifußball Fuß fassen kann?

Klar, bringt er vieles mit für den Profifußball, jedoch muss man in diesem Geschäft die Leistungen immer bestätigen. Ich bin der Überzeugung, dass er definitiv die Qualität für die 2. Liga hat, wenn er weiter hart an sich arbeitet. Inzwischen haben einige höherklassige Vereine, auch aus der 2. Liga, seine Leistungen registriert und sich bereits lose erkundigt. Nichtsdestotrotz respektieren wir Erfurt und sind dem Verein sehr dankbar. Wenn ein konkretes Angebot reinflattert, dann ist es klar, dass wir uns zusammensetzen müssen. Erfurt ist und bleibt jedoch unser Ansprechpartner Nummer eins!